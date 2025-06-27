馬來西亞台灣形象展創造逾8800萬美元商機　AI創新應用區最亮眼

▲「2025年馬來西亞臺灣形象展」參觀人潮踴躍。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

由經濟部國際貿易署主辦、外貿協會執行的「2025年馬來西亞台灣形象展」本月25日在吉隆坡會展中心圓滿落幕，本屆最亮的展區當屬「AI創新應用區」，全展三天展期吸引超過1.4萬人次的參觀，彰顯台灣與馬來西亞深化產業合作的強大動能，展出估計創造逾8800萬美元商機。

本屆展覽以「驅動下一個時代」為主題，聚焦在AI與智慧製造、綠色永續、大健康、智慧生活與文化觀光等各領域的創新成果，展示台灣優質的科技產品、創新解決方案及觀光文化。台灣形象展不僅促進雙邊貿易與投資，也為台灣企業開拓東協市場提供了重要平台，成功詮釋台灣科技與永續發展的領先形象。

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「AI創新應用區」，展現台灣AI產業鏈的前瞻實力與整合應用成果。女媧創造研發的雙螢幕廣告型服務機器人「Collibot」擔任展場導覽員，觀眾可透過語音或觸控面板與機器人互動，即時引導至目標展區；「凱比」機器人則可應用於購物商場、教育、醫療與服務場域，吸引多家馬來西亞購物中心及醫療機構主動洽談合作，展現AI服務機器人於高齡與人力缺口社會中的實用潛力。

原見精機以具突破性的「安全皮膚」技術，提高人機協作的安全性，受到工業4.0與智慧工廠業界與買主的高度讚許，馬來西亞政府代表更親赴攤位了解技術細節，期盼未來透過政策協助推廣至當地製造業。

在綠色永續領域，興中環保科技以紙塑結合的環保包裝方案搶占市場先機，吸引法國知名烘焙品牌P商及多家馬國食品通路買主洽詢合作，展現臺灣在永續包材上的競爭優勢。

發品企業的鳳梨纖維皮革與擋風玻璃膠膜皮革，成功引起馬來西亞農業與資源回收業者高度關注。當地鳳梨種植業與循環處理企業表示，當地農業廢棄物資源豐富，對台灣將農廢升級為高值材料的技術高度認同，盼促成跨境技術合作與原料供應，攜手打造農廢永續價值鏈。

飛立威高效儲能與耐候十年的太陽能防水盒與追蹤器，針對戶外IoT設備供電需求設計，成功吸引潔淨能源與智慧農業領域買主關注。

在大健康產業方面，首次參展的全新生醫表現亮眼，其人工皮及創傷敷料獲得永信藥品及馬國知名連鎖藥粧通路C商評估合作，展期亦有民眾主動詢問購買管道。

中醫大附醫有望與KL Wellness City合作，引進臺灣智慧醫院管理經驗，交流醫療實驗數據分析。宏碁智醫的AI輔助診斷糖尿病視網膜病變軟體獲得馬來西亞聖約翰救護機構青睞，認為有助快速判讀檢測結果，將後續評估引進事宜。

森田藥粧的明星產品-玻尿酸複合原液面膜、蜂王乳精華液，及運用台灣金門特產一條根、老薑精油及多種草本植物精油配方製成的相關產品，也獲現場參觀者熱烈詢問。