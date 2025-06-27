新台幣升勢如瘋狗浪　學者：應該接近高點了

▲新台幣急升。（圖／記者周宸亘攝）

文／中央社

近期新台幣強勢走升，今年以來升幅居亞洲最強貨幣。專家指出，台灣出口暢旺、加上美元疲軟以及市場預期明年美國降息幅度加大3因素，推升新台幣近期升勢如瘋狗浪，原本預估下半年出口恐遭遇關稅衝擊，放緩成長力道，但跡象顯示，台灣下半年出口或許比預期樂觀，將支撐新台幣升值力道，即使匯率回貶，幅度恐怕有限。

美元指數反彈，亞幣升勢受阻，新台幣今天仍展現強勁升勢，午盤暫收28.98元，強升1.85角。匯銀人士指出，今年新台幣高點有可能落在28元到28.5元間，央行在整數關卡也加大調節力道。

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台新金首席經濟學家李鎮宇接受中央社採訪表示，新台幣近期升勢有3因素支撐，首先是台灣出口很強，出口商滿手美元；第2，從過去經驗觀察，美國經濟由強轉弱之際，美元最容易走弱，如今美元就處在這階段；第3，市場預期美國總統川普未來可能提名鴿派的聯準會理事，明年降息幅度可能加大，因此影響匯市動態。

李鎮宇指出，新台幣近期升勢如瘋狗浪，央行壓力不小，但這波升勢有基本面，也不排除有投機熱錢，全球資金正從美國流出，央行除了要消除市場預期，也要防堵投機資金。

李鎮宇表示，年初時預期台灣經濟走勢將呈現上、下半年兩樣情，上半年經濟動能好、下半年景氣轉折，新台幣回貶，不過目前觀察AI需求暢旺，若美國廠商持續拉貨，預期下半年出口表現也會不錯，一旦下半年出口確定表現亮眼，新台幣回貶幅度可能不會太多。

中央大學經濟系教授吳大任則說，新台幣升值就算還沒到高點，也已經非常接近，因為這波升值動能，很大一部分來自美國關稅措施上路前的拉貨潮，出口表現非常好，出口商手上有非常多美元必須換回台幣，加重新台幣升值壓力，但隨著7月對等關稅90天豁免期屆滿，需求開始下降，新台幣可能會回落。

不過，吳大任還是向央行喊話，新台幣短期升值速度過快，將使毛利率低的廠商由盈轉虧，雖然央行穩匯措施多管齊下，甚至祭出「限時令」，要求出口商上午10時過後再拋匯，但這樣反而造成恐慌情緒，效果不會太大，央行直接買匯阻升才是最有效作法。