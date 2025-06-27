斡旋金怎麼給才安全？永慶房屋提醒：市場變動期小心被不肖仲介動手腳

財經中心／綜合報導

近來房市釋出物件變多，此時進場購屋，買方在議價上更有優勢，不過仍要慎選房仲才能確保交易安全。永慶房屋提醒，景氣不佳時市場汰弱留強，一些收入縮水的不肖仲介可能鋌而走險，無意促成交卻向多位買方收取斡旋金，利用職務之便私下挪用，如果民眾遇到態度曖昧、說詞反覆的仲介，務必要提高警覺。

議價經由「斡旋金、要約書」哪裡不同？

永慶房屋業管部協理陳賜傑說明，在購屋流程中，如果買方想展現誠意，可以選擇提供「斡旋金」或「要約書」兩種方式，讓仲介向屋主議價。斡旋金指的是買方先支付一筆款項，若屋主接受出價則轉為定金，此時買方反悔不買的話，屋主可沒入款項；要約書則屬於法律效力較高的契約形式，雖然不用先付款，但若屋主已簽屬同意後買方反悔，須賠償屋主違約金，依約通常是買賣總價的3%。「因為要約書的違約金大多比較高，而且屋主要拿到這筆錢，可能得透過調解或訴訟，所以實務上還是以斡旋金比較常見。不過，也因為斡旋金通常由仲介代為保管，若業者管理制度不完善或個人道德有問題，就容易出現挪用，特別是在市場的變動期，這樣的風險更高。」陳賜傑從實務面分析，斡旋金被亂用的幾種常見情形。

收斡旋金後冷處理、拖延退款都是警訊

例如黑心仲介在收取斡旋金時，沒有清楚告知購屋條件、委託斡旋期限及違約罰則等，等到買方察覺異常要求返還款項時，再藉口屋主已同意出價、款項無法退還，事實上屋主根本不知情。也要小心黑心仲介假傳屋主意願，誘導買方支付斡旋金，再拖延返還的時間私下挪用；甚至有即將離職的仲介惡意吸金，向多位買方收取斡旋金後，捲款消失等。

陳賜傑直言，房產買賣成交之後，仲介才能以房屋總價的固定%數向買、賣方收取服務費，因此仲介在收到斡旋金後，會積極協助買賣方取得共識、盡速簽約成交；如果賣方未同意出價或超過議價委託期限，應該馬上返還斡旋金。也就是說，如果有仲介「收了斡旋金卻冷處理」、「買賣無共識卻拖延不還斡旋金」並非常態，恐怕有詐甚至存心詐騙。

永慶房屋專家建議「付斡4要」防詐

若想預防不肖仲介挪用斡旋金，陳賜傑建議有「付斡4要」：一、要選擇合法、誠實的仲介業者，最好是大型連鎖品牌，通常會有較完整的價金保障制度，提高交易安全；二、要簽立斡旋契約或索取收據，清楚註明誰付款、支付多少價額、誰簽收，保障自己的權益；三、要在房仲店頭立約，或是確保收據上有房仲公司簽章，以確保仲介人員身分無造假；四、要謹慎付款，一般而言，斡旋金額不會高於10萬元，如果是高總價的房地產買賣則例外，遇到要支付較高價額的斡旋金時，建議使用支票並註明「禁止背書轉讓」且指定屋主為領款人，以防止仲介藉機挪用。

永慶房屋為保障消費者都能清楚掌握屋況資訊，首創「屋況+房價全保障」提高房產交易安全，不僅主動揭露真實屋況與完整成交行情，在帶看前有「誠實安心認證」提供消費者判斷房屋是否為凶宅、輻射屋、短期轉賣等，購售屋全程還有「產權七審」與「價金履約保障」提高交易安全，且提供「不限屋齡漏水保固」，讓消費者買得安心、更住得放心！