IEAT與日本能率協會締盟　搭建台日產業合作及人才培訓新平台

▲IEAT理事長黃教漳(前排右)與JMA會長中村正己(前排左)代表簽署MOU。(後排左起) IEAT秘書長黃文榮、理事黃柏森、常務理事謝孟璋、副理事長許介立、副理事長林宏銘、監事會召集人苑竣唐、JMA專務理事小宮太郎、本部長富浦涉、台灣辦事處處長徐尚升、IEAT理事李啟銘等出席見證觀禮。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導



台北市進出口商業同業公會(簡稱IEAT)昨(26)由理事長黃教漳與「日本能率協會」(JMA)會長中村正己簽署合作備忘錄。JMA正式成為IEAT全球第185個姐妹會，同時是在日本的第16個姐妹會。雙方今後將在人力資源培訓、企業交流、國際展會、推動技術合作等面向展開緊密合作，促進台日兩國企業的創新能量及拓展國際市場商機。

簽約儀式之後，IEAT設宴邀請台日經貿人士進行交流，經濟部前部長王美花、國際貿易署主任秘書戴婉蓉、日本台灣交流協會副代表服部崇等台日雙方貴賓也特別出席，會中與IEAT理監事、JMA高層主管們交流熱烈。

黃教漳於簽約儀式上表示，IEAT與JMA兩團體都有超過75年的歷史，長年來在台灣貿易界及日本產業界處於領導業界發展的重要地位。尤其雙方在強化國家產業實力與人才培訓上，擁有相似的歷史背景與高度業務共通性，深信未來在多元領域定能展開務實且深入的合作。

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IEAT長年累積豐富的台日產業媒合及交流經驗，深刻理解雙方需求與合作模式。在此基礎上，誠摯期待未來與JMA於企業人才培育、高階經營管理、國際展會推動、觀展採購團籌組等多方面攜手合作，共同拓展台日經貿與人才交流的更多可能性。

中村正己回應指出，非常高興JMA能以此次MOU簽署作為推動日本與台灣雙邊地區經濟發展及深化商務關係的第一步。JMA作為推動日本產業發展的專業機構，長期以來一直致力於協助企業進行經營創新並提供所需的相關支援。期待今後雙方在包括舉辦展覽會與商談會、人力資源培訓、商務考察團派遣等，展開實質交流活動，為兩國創造更佳的營商環境，促進經濟成長。

▲IEAT理事長黃教漳(右)致贈締盟紀念品予JMA會長中村正己(右)。（圖／IEAT提供）

日本台灣交流協會副代表服部崇也在晚宴上致詞表示，要促進台日企業在各產業領域達成互補與協作，必須透過積極的交流，加深對彼此優勢與挑戰的理解。在這方面，JMA與IEAT均以各自的會員企業為基礎，為雙方企業創造了豐富的交流平台與商機，同時也致力於產業發展根基——人才的培育。

JMA及IEAT擁有許多共通性質的業務，藉由本次合作備忘錄的簽署，進一步加強聯繫、交換資訊、分享經驗，無疑將為台日雙方實現產業互補與深化合作帶來積極正面的推動力，進而促成兩國產業界雙贏的局面。

IEAT自1947年成立以來，長年來協助台灣企業拓展海外市場、促進進出口貿易與雙邊合作，積極拓展國際姐妹會網絡協助會員廠商開拓海外商機；而JMA自1942年創立，專注於推動日本企業管理革新、產業升級與專業展覽會的舉辦，為日本工商界的重要智庫與資源平台。同為台灣及日本歷史悠久且具代表性的經貿專業團體，自創會以來皆致力於推動產業發展、提升企業國際競爭力。

▲IEAT理事長黃教漳(前排右4)率監事會召集人苑竣唐(前排右1)、IEAT理監事，與JMA會長中村正己(前排左3)、經濟部前部長王美花(前排右3)、日台交流協會副代表服部崇(前排左2)、國際貿易署主任秘書戴婉蓉(前排右2)、JMA小宮太郎專務理事(前排左1)等合影留念。（圖／IEAT提供）

IEAT與JMA今後將在人力資源培訓、企業交流、國際展會、推動技術合作等領域上展開更深度的合作，並以此次締結姐妹會作為契機，攜手共同開拓亞太地區更廣泛的產業合作契機，形塑台日民間經貿合作的新典範。