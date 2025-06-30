CR掌握國際海事組織MSC會議　海上自主水面船舶相關規定明年定案

▲不同替代燃料其障礙與法規缺口及目前擬定的解決方案。（圖／CR提供）

記者張佩芬／台北報導

國際海事組織(IMO)海事安全委員會第110屆會議(MSC 110)已於本月27日圓滿結束。驗船中心(CR)指出，本次會議除採納眾多提升航行安全的修正案外，對於海上自主水面船舶(MASS)相關規定亦進行深入研議。

CR表示，經歷近兩周的密集討論，海上自主水面船舶章程(MASS Code)各章節草案架構已大致完成，預計明年5月MSC 111會議將定稿非強制性的MASS Code。此外，鑑於船長職責涵蓋操船以外的整體責任與法律義務，故會議決議若MASS上有船員或其他工作人員時，船長亦須於船上履職。

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CR補充，為達成IMO的2050年溫室氣體淨零排放目標，預期將有更多船舶採用零或近零溫室氣體排放的技術、燃料和/或能源。因此，本次會議已識別替代燃料與新技術之障礙與法規缺口，並擬定後續解決方案。

另一方面，因應部分港口國管制官員就「緊急逃生通道無法延伸至機艙空間最底層甲板」開立的缺失，導致實務操作與現行規定間產生爭議，會議決議啟動相關規定的檢討。同時，為避免過渡期間產生執法爭議，同步呼籲各港口國在新規定生效前，採用務實作法(pragmatic approach)評估逃生通道安排，並接受船旗國的解釋。

為協助我國航運各界即時了解國際海事安全的最新動態，CR已發布會議結論快報(