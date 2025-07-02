中信銀行ATM跨行身分驗證服務上線　元大銀、台灣企銀客戶也適用

▲中信銀行ATM跨行身分驗證服務上線，元大銀、台灣企銀一體適用。（圖／台灣企銀提供）

記者巫彩蓮／台北報導

中信銀行於自2024年9月起結合財金公司，擴大ATM QR Code跨行提款服務範圍至今成效卓著，今（2）日宣布攜手元大銀行、台灣企銀，推出「ATM跨行身分驗證服務」，元大銀行、台灣企銀客戶可透過中信銀行ATM，跨行申請網路銀行服務或無卡提款，該服務為業界首創，已獲得金管會核准試辦，展現中信銀行數位金融創新服務之實力。

根據今年5月財金公司資料，中信銀行ATM跨行提款市占率已達41.2%，且今年1月至5月底，民眾使用中信銀行ATM進行無卡提款交易量逾313萬筆，交易量較去年同期成長17%，顯示消費者對便利、安全交易方式的需求日益增加。有鑑於此，中信銀行率先邀請元大銀行與台灣企銀之客戶，只要持晶片金融卡，即可於全台逾7,600台中信銀行ATM完成身分驗證後列印QR Code，再以元大銀行、台灣企銀行動銀行APP掃描QR Code申請或重設網路銀行，元大銀行客戶亦可申請無卡提款服務。

[廣告]請繼續往下閱讀...

元大銀行正式推出跨機構整合創新服務，該服務透過跨行ATM，將驗證機制整合於「元大行動銀行APP」，無論是「申辦網路銀行」、「網路銀行帳號與密碼重設」或是「無卡提款申請」，全程無需臨櫃辦理，也不必使用讀卡機，完全解決了沒時間至銀行臨櫃抽號碼牌申請的廣大上班族煩惱，更方便的是，客戶可不限時間、全年無休，24小時使用全台數量超過7600台的中信銀行ATM，隨時至中信銀行分行或巷口轉角的7-ELEVEN就能辦理

利用7-ELEVEN設置的ATM，使用晶片金融卡搭配元大行動銀行APP，即可完成無卡提款申請、申辦網路銀行，以及網銀帳號與密碼重設等三大常用服務，大幅提升數位金融便利性，元大銀行指出，該項服務透過中信銀行ATM及財金資訊公司之跨行平台，只要簡單兩步驟─第一步，持元大晶片金融卡至合作銀行ATM申請，取得專屬QR Code ; 第二步，開啟元大銀行APP掃描QR Code，即可完成後續申辦流程。

台灣企銀表示，過去民眾欲申請網路銀行或忘記網路銀行密碼，須備妥讀卡機及晶片金融卡於網路銀行線上申請專區申請，或是專程至銀行臨櫃辦理，現在客戶只要持台灣企銀晶片金融卡，於中信銀行分行或7-ELEVEN中由中信銀行設置的ATM操作，簡單3步驟就能輕鬆完成辦理，省下繁瑣步驟。

台灣企銀說明，首先至中信銀行ATM插入台灣企銀晶片金融卡，選擇「功能設定」項下「申請/重設網路銀行」並依ATM指示完成驗證後，列印紙本QR Code交易明細表；接著下載並開啟台灣企銀行動銀行APP，於登入頁面選擇「申請網銀/忘記使用者名稱、密碼」並掃描QR Code後進入申請頁面；最後在台灣企銀申請頁面驗證完畢後，即可進行申請網路銀行及重設網路銀行使用者名稱、使用者密碼，解決客戶無讀卡機或無法親臨分行辦理的痛點。

