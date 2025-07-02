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AI軟體新兵碩網資訊搶攻AI代理商機　預計7月下旬上櫃

▲▼碩網資訊董事長張育達及總經理邱仁鈿。（圖／記者高兆麟攝）

▲碩網資訊董事長張育達及總經理邱仁鈿。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

碩網資訊（7547）將於3日舉辦上櫃前業績發表會，預計7月下旬掛牌上櫃。碩網成立於1999年5月，2021年2月登錄興櫃，目前實收資本額為新台幣2.9億元，碩網專精於自然語言處理與各種對話式AI應用，可有效銜接各家大語言模型與企業內部應用系統，2023年隨著生成式AI的技術崛起，推出生成式AI解決方案 GenAI Admin Portal生成式AI應用管理平台，成為目前成長最快的主力產品。。

自2022年ChatGPT問世，帶動生成式AI商機爆發，碩網憑藉著在企業對話式AI領域深耕20餘年之經驗，迅速掌握生成式AI技術在企業應用之場景，推動企業客戶對其智能對話式AI應用產生新一波之升級需求，該公司2024年度合併營收達3.33億元，較前一年同期成長64.96%；稅後EPS2.01元，較前一年同期成長64.75%。

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碩網最新主力產品GenAI Admin Portal可協助客戶依照不同應用場景選用各種最先進的LLM，快速打造高可靠度的多語系AI對話服務，更可協助企業整合如ERP、CRM、HRIS、SCM等內部系統，打造跨系統之AI代理應用，協助企業得以更快速地實現智慧化轉型，2024年GenAI Admin Portal佔營收比重由2023年4%跳升至2024年49%，貢獻營收1.6億元，為主要成長動能。今年則可望再創佳績，除了去年協助日本大型保險客戶導入虛擬人與量子運算技術之最新生成式AI應用仍在進行中之外，隨著政府近年大力推動的「百工百業用AI」政策持續發酵，碩網在金融、製造、公用事業、零售、生技醫療與政府部門等垂直產業均已囊括多家指標龍頭客戶，建立成功案例，具備明顯領先者優勢。

海外市場則為碩網另一成長主軸，透過在對話式AI領域成功與微軟等國際大廠共同建立指標企業成功案例，領先掌握全球最先進的AI技術，碩網成功獲得多家日本當地合作夥伴之青睞，並已累積逾30家當地客戶，已逐漸在日本市場展現優勢。碩網2024年碩網日本營收貢獻1.18億元，佔營收比重由前一年度7%上升至35%，考量碩網品牌知名度已於日本市場增加，合作夥伴暨大股東伊藤忠集團亦針對生成式AI成立專職小組大力推廣碩網產品；而據研究機構Grand View Research之研究報告指出，日本將是未來5年企業生成式AI成長最快的市場，加上日本客戶對於AI產品與相關服務可接受之價格水準高於國內，此一趨勢將有助於碩網之營收持續成長，亦將帶動整體毛利率提升。

隨生成式AI爆發成長，全球AI投資關注焦點，正由硬體算力逐漸轉向軟體應用，為碩網資訊帶來明顯成長契機。而隨著企業更加追求AI實際運用效益，碩網以其在自然語言處理、生成式AI整合與企業多語言智能客服經驗的優勢，透過GenAI Admin Portal協助企業快速部署AI對話、知識管理與各種AI代理應用，正好切中此波趨勢重心。

碩網配合Microsoft、Google、Amazon等國際大廠正從基礎模型逐漸轉向強調商業化應用的潮流，將扮演好中間的最佳橋樑，銜接先進AI技術模型與企業需求，專注於發展更高附加價值之全方位企業應用，引領企業數位轉型與智慧升級之商機。

關鍵字： 碩網資訊

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