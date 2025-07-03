美越對等關稅達陣！台積電漲20元至1105　台股大漲230點站上22800

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

越南達成對等關稅談判，美股4大指數漲多跌少，台股今（3日）以22707.41點開出，指數大漲129.67點，漲幅0.57％，指數漲勢擴大上漲230點超越22800點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲20元來到1105元，漲幅1.84％；鴻海（2317）上漲2元至164元；聯發科（2454）上漲30元至1300元；廣達（2382）上漲0.5元來到282.5元；長榮（2603）上漲2.5元至203.5元。

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美股主要指數在前一交易日漲多跌少，道瓊工業指數終場下跌10.52點或0.02％，收在44484.42點；標準普爾500指數上漲29.41點或0.47％，收6227.42點；那斯達克指數上漲190.24點或0.94％，收在20393.13點；費城半導體指數上漲103.55點或1.88％，收5611.05點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 44484.42 ▼10.52 ▼0.02% S&P500 6227.42 ▲29.41 ▲0.47% NASDAQ 20393.13 ▲190.24 ▲0.94% 費城半導體指數 5611.05 ▲103.55 ▲1.88%

資料來源：證交所