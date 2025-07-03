泰山買街口法院判無效但找不到36億返價金　胡亦嘉回應了

▲街口負責人胡亦嘉。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

泰山（1218）前董事長詹景超任內以36億元買下街口支付（簡稱街口）4成股權，遭台北地方法院判決交易無效命令返還36億元，不過今（3）日傳出法院假扣押執行發現相關帳戶「接近0元」，泰山不排除聲請管收街口創辦人、街口金融科技董事長胡亦嘉，對此胡亦嘉在臉書上開砲下下17字，直轟「幻想所有人都要逃亡」。

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▲街口負責人胡亦嘉發聲。（圖／翻攝胡亦嘉臉書）

胡亦嘉臉書上指出「只有逃亡的人才會幻想所有人都要逃亡」再引市場側目。

泰山2023年爆發經營權之爭，時任董事長詹景超為阻止市場派龍邦集團，賣掉轉投資的金雞母全家（5903）便利商店股權，轉而以近36億元買進「街口支付」4成股權；隨後泰山經營權易主，新團隊以街口支付交易案程序違法，向台北地院提起返還投資款的民事訴訟，今年5月獲法院判決交易無效，法院今日執行返還程序發現款項異常。

街口金科也發出7點澄清：

1. 訴訟尚在二審程序，未有定讞：本案目前仍在進行二審審理，法院尚未做出最終判決，媒體卻未經查證即報導，已嚴重誤導社會大眾。

2. 未盡查證的誇張報導，對我方造成重大損害：媒體使用誇大標題與戲劇化內容，嚴重混淆視聽，不僅造成社會不安，也對街口品牌聲譽造成重大傷害。

3. 街口金科全力配合法院程序，並已提起上訴：我們尊重司法程序，已依程序上訴二審，盼法院依法還我公道。

4. 關於簽約日資訊揭露問題：雙方於 2023年5月6日簽訂街口與泰山公司合約，並由泰山至證交所記者會公開說明。但法院一審指出信息直到5月8日才公開於公開資訊觀測站，此與事實不符。

5. 關於股東持股登記之爭議：街口金科股東名冊中，泰山公司早已為股東。登記延遲係由泰山公司處理，非如某些媒體報導所稱「一張股票都沒拿到」。

6. 關於查證義務與董事會流程：法院一審理由罔顧實務常識，指街口金科未要求提供董事會會議記錄與股東會議資料，認定未善盡查證義務即判案無效。此等流程，在被投資或併購實務中並非常態，亦非必要條件。

7. 關於董事會合法性爭議：簽約當時，泰山公司董事長與法律顧問、會計師事務所代表等均在場，並同步於證交所公開記者會說明。若當時質疑董事會決議程序，理應即刻提出，卻於事隔迄今方稱董事會違法欲導致合約無效，此種邏輯若成立，幾乎任何簽約都可能後設置障礙，令人難以接受。

