1869家上市櫃公司永續報告書8月底強制申報　違者最高罰百萬

▲金管會示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

永續報告書所提供資訊已成為各利害關係人檢視企業永續經營表現及進行投融資決策等之重要參考依據，金管會發布之「上市櫃公司永續發展行動方案」已要求實收資本額20億元以下總計1869家上市櫃公司，應自2025年起編製2024永續報告書，並於每年8月底前完成申報，未如期申報，證交所、櫃買中心得視情節輕重，處以1萬元，或是5萬～100萬元違約金。

為輔助上市櫃公司編製永續報告書，證交所已建置ESG數位平台，並於2025年2月推出「輔助產製永續報告書功能」，以GRI準則及實務揭露情形，建立參考框架，並結合公司申報之ESG指標，輔助上市櫃公司完成永續報告書。

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產製功能亦提供各項編製永續報告書必備的撰寫資源如「GRI準則」、「永續報告書重大主題編製指引」及「永續報告書重大主題揭露範例」等，以協助企業提升法遵效率及減少作業成本，並引導上市櫃公司有效識別、評估並報告其營運對經濟、環境及人群（包括其人權）影響的重大主題，進而在永續報告書中揭露。

金管會提醒，為提升我國勞動市場薪資透明度，上市（櫃）公司編製與申報永續報告書作業辦法第4條之2增訂國內上市櫃公司應加強揭露非擔任主管職務之全時員工薪資平均數、中位數，及前二者與前一年度之變動情形，並開放得以公開資訊觀測站查詢索引方式揭露。