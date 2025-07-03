ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

1869家上市櫃公司永續報告書8月底強制申報　違者最高罰百萬

▲▼金管會主委顧立雄專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲金管會示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

永續報告書所提供資訊已成為各利害關係人檢視企業永續經營表現及進行投融資決策等之重要參考依據，金管會發布之「上市櫃公司永續發展行動方案」已要求實收資本額20億元以下總計1869家上市櫃公司，應自2025年起編製2024永續報告書，並於每年8月底前完成申報，未如期申報，證交所、櫃買中心得視情節輕重，處以1萬元，或是5萬～100萬元違約金。

為輔助上市櫃公司編製永續報告書，證交所已建置ESG數位平台，並於2025年2月推出「輔助產製永續報告書功能」，以GRI準則及實務揭露情形，建立參考框架，並結合公司申報之ESG指標，輔助上市櫃公司完成永續報告書。

[廣告]請繼續往下閱讀...

產製功能亦提供各項編製永續報告書必備的撰寫資源如「GRI準則」、「永續報告書重大主題編製指引」及「永續報告書重大主題揭露範例」等，以協助企業提升法遵效率及減少作業成本，並引導上市櫃公司有效識別、評估並報告其營運對經濟、環境及人群（包括其人權）影響的重大主題，進而在永續報告書中揭露。

金管會提醒，為提升我國勞動市場薪資透明度，上市（櫃）公司編製與申報永續報告書作業辦法第4條之2增訂國內上市櫃公司應加強揭露非擔任主管職務之全時員工薪資平均數、中位數，及前二者與前一年度之變動情形，並開放得以公開資訊觀測站查詢索引方式揭露。

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【亡妻悲痛】彭振聲赴殯儀館 沉澱一晚後身穿西裝神情哀痛

推薦閱讀

台積電ADR連飆！現股收復4個半月高點　魏哲家法說盼開金口攻天價

台積電ADR連飆！現股收復4個半月高點　魏哲家法說盼開金口攻天價

台積電美國存託憑證（ADR）連二個交易日續創歷史新高，台積電（2330）在台股現股今（3）日早盤走高至1105元，創下今年2月11日、近5個月新高，由於台積電董事長魏哲家6月初股東會後拋出一連串利多，股東會後僅4個交易日重返違3個月的千元關卡，為法人指出，台積電17日法說會可以期待魏哲家再開金口，帶動台積電衝破今年1月7日所創下歷史新高1160元價位。

2025-07-03 11:34
台積電重返1100元　11檔高含「積」量ETF本月除息秀一表看

台積電重返1100元　11檔高含「積」量ETF本月除息秀一表看

外資7/1大買台股482億元，台積電（2330）買超逾1.7萬張，台積電ADR連兩日走高，周三（2日）大漲3.97%，收在233.6美元，再創歷史新高，今（3）日台股現貨盤中收復1100元失土，根據CMoney統計，從7/16起，將有11檔高含積量台股ETF展開除息，其中包括新光臺灣半導體30（00904）、群益半導體收益（00927）與富邦台灣半導體3檔半導體ETF（00892），以及8檔含積量逾2成以上台股ETF上演除息大戲，從各投信官網公布預估配息金額來看，00904預估7月配息金額為0.48元，創

2025-07-03 11:24
美越達成貿易協議！3檔製鞋股同亮燈　2成衣股同創高

美越達成貿易協議！3檔製鞋股同亮燈　2成衣股同創高

美越達成貿易協議，美國針對越南部分出口產品徵收20%關稅，消息傳來激勵今（3）日成衣、製鞋類股呈現大漲格局，來億-KY（6890）、志強-KY（6768）、鈺齊-KY（9802）等三檔製股同步以漲停板開出，豐泰（9910）、中傑-KY（6965）漲幅落在6～7%，而成衣股聚陽（1477）、儒鴻（1476）同步攀高。

2025-07-03 11:00
力積電打入輝達供應鏈　盤中亮燈逾2.6萬張排隊買

力積電打入輝達供應鏈　盤中亮燈逾2.6萬張排隊買

輝達供應鏈主力廠商納微（Navitas）宣布將在本月結束與台積電（2330）氮化鎵（GaN）晶生產合作關係，轉單力積電（6770）並預計今年第4季完成產品驗證、明年上半年初步量產，力積電今（3）日盤中亮燈漲停，爆逾2.65萬張委買排隊等不到。

2025-07-03 10:36
聯發科秒填息　23萬股民狂歡

聯發科秒填息　23萬股民狂歡

有23萬名股東的IC設計大廠聯發科（2454）今（3）日除息，每股發放現金股利25元，今日開盤即強勢上攻至1300元關卡，不僅順利秒填息，填息率更突破120%，寫歷史上第三度「單日填息」紀錄。

2025-07-03 09:34
台積電分紅百萬入袋　員工爆「重新定義2M」

台積電分紅百萬入袋　員工爆「重新定義2M」

台積電（2330）員工年中分紅本周入帳，有員工爆料多人「單月灌入百萬元」，以這次入袋所得推估，全年光是分紅就會超過200萬元，員工笑稱「重新定義2M不是2個月，而是2 million（200萬元）」。

2025-07-03 09:29
快訊／對等關稅大限近逼！新台幣再見「28」字頭　刷逾3年新高

快訊／對等關稅大限近逼！新台幣再見「28」字頭　刷逾3年新高

美國對等關稅談判大限7月9日時程近逼，市場預期談判中的亞洲國家貨幣看升，新台幣今（3）日開盤報29元，小升1.9分，開盤不到半小時升1.21角至28.896元，為2022年4月8日、逾3年新高。

2025-07-03 09:32
抽中拼賺6.45萬！　昕奇雲端申購今最終日

抽中拼賺6.45萬！　昕奇雲端申購今最終日

昕奇雲端（7747）配合上櫃前公開承銷，7月1日至3日辦理公開申購，今日來到最後一天，以1日市價計算，抽中有望1張現賺6.45萬元，昕奇雲端也預計7月7日抽籤，暫定7月11日掛牌。此外，該公司預計8月22日發放現金股利4元，8月1日為除息基準日，7月27日為最後過戶日。

2025-07-03 01:00
3銀行下半年清聯名卡！　11／1大戶屋、DHC都掰掰

3銀行下半年清聯名卡！　11／1大戶屋、DHC都掰掰

銀行聯名卡下半年整頓潮再起！包括上海商銀、台北富邦銀行與合庫銀皆向外公告聯名卡停卡，其中不乏知名日系餐飲「大戶屋」與日系保健品牌「DHC」聯名卡，兩者皆在11月1日止正式停用。

2025-07-03 00:13
數發部打詐納管Threads　9／15生效

數發部打詐納管Threads　9／15生效

數發部今（3）日宣布，考量我國使用者占比及網路平台被利用於刊登詐騙廣告之風險，公告更新符合一定規模之網路廣告平台業者名單，將Threads納入管理，並自114年9月15日生效。

2025-07-03 18:16

讀者迴響

熱門新聞

加油拿千萬發票未現身　7／7到期財部急尋

路易莎公布砸5.9億蓋總部大樓　地點曝

台積電分紅百萬入袋　員工爆「重新定義2M」

700萬人受影響！iPASS MONEY分手LINE Pay

又有餐飲集團撐不下去！宏易發重訊「旗下門市全熄燈並資遣員工」

快訊／對等關稅大限近逼！新台幣再見「28」字頭　刷逾3年新高

「國防等級晶片」被中資併購　還能下單台積電

月薪5萬怎麼理財？網一看佩服：已經很棒了

0056配息縮水！不敗教主解釋原因

美越對等關稅達陣！台積電漲20元至1105　台股大漲230點站上22800

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【嫌軍卡太慢】阿伯大膽超車！ 整台車被頂推著跑10公尺

賴清德：不補助1000億台電會漲價　「普發1萬你們會用多久？」

【怕爆】台中86歲翁靠助行器行走還開車！網友全嚇壞

【邊荷律我愛妳】球迷對邊邊大膽示愛！她一臉震驚→尬笑比心XD

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366