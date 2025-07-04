特斯拉Optimus量產喊卡！台廠概念股全倒　亞光領跌重挫逾5%

▲特斯拉（Tesla）發表旗下第二代Optimus機器人。（圖／達志影像／美聯社）

記者巫彩蓮／台北報導

特斯拉人形機器人Optimus驚傳設計有問題，內部正在進行軟硬體技術細節調整，這也讓暫停供應鏈採購及生產，暫停作業時間長達二個月以上，今年原訂的量產目標5000台恐有跳票之虞，光學廠亞光（3019）領跌，今（4）日開低走低大跌逾5%，最低來127元，上銀（2049）、大銀微（4576）、直得（1597）、盟立（2464）、穎漢（4562）、和大（1536）跌幅2%多。

特斯拉人型機器人調整可追溯到6月初，當時Optimus項目負責人科瓦奇（Milan Kovac）離職，改由特斯拉AI軟體副總裁埃盧司瓦米（Ashok Elluswamy）接手之後就已著手展開，由於埃盧司瓦米希望能夠在設計方案改善之後，再行推動量產計畫，內部現已提具的改善計畫。

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該項計劃內容含括在軟體部分使用更多合成數據訓練機器人模型，藉以提升Optimus的自主操作能力及完成複雜動作的成功率，惟詳細改善細節並未對外披露，根據法人預期，Optimus暫停拉貨期至少達兩個月。

由於鏡頭元件被視為機器人的「眼睛」，亞光、大立光（3008）跨入機器人光學供應領，受到Optimus暫停拉貨利空消息襲擊，亞光呈現大跌5%格局，大立光則是開平走低，跌幅達2%。

日前和大、盟立共同出資成立的盟英科技，主要專攻高精度機器人關節用的諧波減速器，集團自製的人形機器人預計今年底上市，而盟英生產的減速機將是未來核心產品之一，現階段特斯拉暫停人形機器人量產並設計重調，也對台灣機器人零組件的廠商，投下不確定性因素。

