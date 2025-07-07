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永慶房屋金獎13連霸房仲業第一　誠實+AI打造服務標竿

▲2025臺灣服務業大評鑑，永慶房屋以專業硬實力結合創新軟實力，完成金獎13連霸，寫下房仲業唯一紀錄。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者胡至欣／採訪報導

2025臺灣服務業大評鑑，年度MVP出爐！今年評鑑動員專業秘密客團隊，稽查全台31個業種、共396家企業，國家級評鑑規模，堪稱「臺灣服務業奧斯卡」。

▲永慶服務金獎13連霸▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲2025臺灣服務業大評鑑舉行頒獎典禮。（圖／記者鄭遠龍攝；以下同）

「謝謝大家在第一線付出心力，讓每一位顧客，也就是每一位使用者，都能夠感受到台灣服務業的溫度以及專業。」副總統蕭美琴親自出席頒獎典禮，肯定並表揚金獎企業；其中永慶房屋以誠實、精準的個人化服務，同時積極提醒消費者小心不動產詐騙，讓服務不只誠實更有溫度，連續13年獲評為業界第一，也寫下房仲業唯一紀錄。

▲永慶服務金獎13連霸▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲副總統蕭美琴頒獎「2025臺灣服務業大評鑑」連鎖房仲業金牌獎座予永慶房屋總經理吳良治。

永慶房屋總經理吳良治表示，永慶房屋在孫慶餘董事長帶領之下，堅持「先誠實再成交」的理念，致力於打造一個安全、公平的房產交易平台，提供消費者更多保障之餘，也持續運用科技，提升購售屋的便利性與效率。

▲永慶服務金獎13連霸▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼永慶房屋金獎13連霸，寫下台灣房仲業唯一紀錄。

▲永慶服務金獎13連霸▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

永慶誠實秉持「資訊透明、交易安全、權益保障」誠實保障三大核心，樹立業界服務標竿，首創「屋況+房價全保障」，從委託到交屋全程保障。吳良治進一步說明，購屋前，有「誠實安心認證」屋況標章、「短期交易地圖」等，提高資訊透明度；購售屋階段，則有「六大安心」、「真房價保證」降低交易風險與疑慮；交易完成後，再協助客戶申請「地籍異動即時通」，提高產權保護機制。

▲永慶服務金獎13連霸▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲永慶房屋客服中心資深經理陳繼先。

永慶房屋不僅提供全方位保障，也與時俱進，透過AI技術提升服務品質，同為獲獎關鍵。永慶房屋客服中心資深經理陳繼先指出，民眾在購售屋的痛點是要找很多資料，以及有專業問題想瞭解，傳統仲介服務時多仰賴人腦記憶，資訊不準確、效率也比較差，因此永慶整合集團30多年來的房產資料庫，用AI技術，提升服務效率與滿意度，「『不用找、只要問』，永慶AI特助就能給你更精準、更貼心的服務。」

▲永慶服務金獎13連霸▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲永慶房屋將專業硬實力結合創新軟實力，引領臺灣房仲服務新未來。

目前永慶房屋已開發包括AI智能配對系統、i特助、AI煥裝、AI導覽等多項房產科技工具，將專業硬實力結合創新軟實力持續進化。最新「永慶AI特助」也全面上線，提供消費者「不用找，只要問」的便利與個人化服務，引領臺灣房仲服務新未來。

關鍵字： 服務業永慶房屋AI蕭美琴2025臺灣服務業大評鑑房仲

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