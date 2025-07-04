外媒指熊本二廠「延後動工」加速投資美國　台積電回應了

▲台積電（TSMC）熊本一廠去年9月開幕，但二廠延遲動工。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

美媒《華爾街日報》引述知情人士說法披露，台積電延後在日本熊本興建第二座晶圓廠的計畫，部分原因是想加快美國廠擴張的資金投入，以應對川普政府可能祭出的關稅。對此，台積電回應，不評論市場傳聞，在美投資也不影響其他地區既有的投資計劃。

美國總統川普對貿易採取強硬立場，即便可能犧牲盟友利益，也要促使企業將投資導向美國。多家大型科技公司已承諾，要將目前在墨西哥和台灣等地生產的人工智慧（AI）伺服器，改在美國境內製造。

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分析師指出，台積電向來以資本支出謹慎著稱，以防產能過剩、超過市場需求。不過，面對川普威脅對進口晶片課徵關稅，確保美國本土有足夠晶片產能，成了台積電當前的優先任務

去年初，台積電宣布，將在日本南部熊本縣興建第二座晶圓廠，獲得日本政府超過80億美元的援助。第一座熊本廠則於去年秋天開始投產，主要供應客戶包括豐田汽車。

熊本二廠原定於今年初動工，但台積電董事長魏哲家今年6月表示，因當地車流過多，導致動工略有延遲。知情人士則指出，第二廠的延遲可能比預期更久，目前無法準確預測動工時間。

對此，台積電回應，在美國的投資計畫，不會影響在其他地區的既有投資計畫。至於其他傳聞細節，台積電不評論。