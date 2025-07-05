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B型企業承躍能源！3年打造92座太陽能電廠　17年綠能實力進軍東南亞

▲B型企業承躍能源！3年打造92座太陽能電廠，17年綠能實力進軍東南亞。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲承躍能源憑藉太陽能產業核心團隊經驗3年打造92座太陽能電廠。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

在全球氣候變遷危機與淨零碳排倒數的關鍵時刻，承躍能源股份有限公司（CYTSolar） 以「潔淨能源，守護未來」為願景，自 2021 年成立以來已累積完成92座太陽光電案場、總裝置容量 14,843.49 kW，並在2024 年通過國際B型企業（B Corps™）認證。

承躍能源執行長黃安美表示，公司以「成為對世界最好的企業」為永續 DNA，為客戶創造綠能價值、為地球守護永續環境，目前也正在規劃拓展東南亞市場，輸出台灣太陽能技術，推動區域能源合作。

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黃安美受訪時指出，淨零碳排已成為各國發展政策的核心目標，太陽能發電不僅是能源轉型的重要手段，更是推動綠色永續的關鍵技術，承躍能源憑藉17年太陽能產業核心團隊經驗，迅速在台灣綠能市場中崛起，並躋身為值得信賴的太陽能整合解決方案領導品牌。

截至目前為止，承躍能源為企業、公部門及社區提供從電廠開發、系統設計到維運管理的一站式服務，已成功完成92件太陽光電建置案，總裝置容量高達14,843.49 kW。

在工程規劃方面，承躍能源提供專業的場域可行性評估，包含日照分析、屋頂結構與法規審查，並依客戶需求彈性提供「屋頂租賃」與「業主出資建置」模式，協助企業在降低初期資金負擔的同時導入綠能。同時，透過專利防水支架設計，除了可有效解決傳統太陽能系統可能產生的滲漏問題，搭配高效能模組與智慧逆變器的，亦可顯著提升發電效率。為了確保系統穩定運作，承躍能源每日也會進行三次遠端監控，並由自有團隊負責清潔與維修，將發電損失降至最低。

▲B型企業承躍能源！3年打造92座太陽能電廠，17年綠能實力進軍東南亞。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲承躍能源從電廠開發、系統設計到維運管理，提供一站式服務。

▲B型企業承躍能源！3年打造92座太陽能電廠，17年綠能實力進軍東南亞。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲承躍能源在2024年榮獲國際B型企業（B Corps™）認證。

談到2024年榮獲國際B型企業（B Corps™）認證，成為台灣少數通過此認證的太陽能公司之一，黃安美表示，B型企業強調企業在營利之外，應同時對社會與環境產生正面影響。在環境面向上，承躍能源建置系統每年可減碳約953萬公斤二氧化碳，相當於種植7.9萬棵樹的碳吸收效益；在社會面，透過偏鄉青年培訓計畫與公益活動實踐在地關懷；在公司治理方面，則落實性別平權與建立透明升遷制度，打造具凝聚力與永續性的企業文化。

黃安美強調，「通過B型企業認證不是終點，而是承躍能源走向世界、實踐綠色承諾的新起點。我們希望成為台灣能源轉型的推手，並為下一代打造可持續的生活環境。」

▲B型企業承躍能源！3年打造92座太陽能電廠，17年綠能實力進軍東南亞。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲承躍能源執行長黃安美。

對於在2024年連續拿下「金炬獎十大企業」與「Buying Power社會創新平台選品暨採購獎」等殊榮，承躍能源也非常感謝服務成果能夠獲得產業與公私部門的肯定，包括為廠房節能降溫並降低碳足跡、創造「一地二用」的創新應用，並協助地方政府推動2050淨零建築標竿計畫，展現跨產業整合的成果。

展望下一步，黃安美表示，現在就是擁抱綠能的最佳時機，在邁向淨零的時代浪潮中，承躍能源用行動證明太陽能不只是科技，更是一種對地球負責任的選擇，而公司未來也將持續投入技術創新與數位轉型，發展AI案場設計系統，同時擴大綠能公益計畫，捐贈太陽能設備給非營利組織，以深化企業社會責任。

另外，承躍能源也正在規劃拓展東南亞市場，希望透過台灣太陽能技術的輸出，結合綠能夥伴共同推動區域能源合作。

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