ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

美股居高思危　美銀王牌分析師：貪婪比恐懼更難克服

▲▼美股,道瓊,華爾街。（圖／路透）

▲美股示意照。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

美國股市近期強勢上漲，標普500指數於7月初創下新高，逼近6300點大關，市場出現居高思危的聲音。美國銀行（Bank of America，BAC）首席策略師麥可·哈特奈特（Michael Hartnett）警告「貪婪比恐懼更難克服」，若該指數突破此關鍵點位，將觸發技術性「賣出訊號」，顯示市場可能過熱，面臨「泡沫或崩盤」的風險。

《彭博社》、《Investin.com》引述哈特奈特出具的分析報告指出，近期市場的強勁表現受到多重因素推動，包括美國經濟展現韌性、總統川普對關稅政策的緩和立場，以及眾議院通過總額達3.4兆美元的減稅財政方案。這些因素激發了投資者的投機情緒，尤其是對科技股和人工智慧相關企業的熱情，使得市場估值持續攀升。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，哈特奈特提醒，過度的貪婪可能使市場持續處於超買狀態，難以克服恐懼心理。他表示：「超買的市場可能會持續超買，因為貪婪比恐懼更難克服。」他建議投資者在標普500指數突破6300點時，應考慮逐步減碼，謹慎應對潛在風險。

根據美銀引用EPFR Global的數據，截至7月2日當周，貨幣市場基金吸引了564億美元的資金流入，債券基金也獲得205億美元的淨流入。相較之下，股票基金僅吸引22億美元，黃金基金和加密貨幣基金分別獲得14億美元和10億美元的資金流入。

值得注意的是，美國國債出現九周以來最大的資金流出，達27億美元。投資級債券基金則錄得自2020年6月以來最大的單周資金流入，達167億美元。此外，美國成長型股票基金出現50億美元的資金流出，為自3月以來最大；中型股基金也流出57億美元，創下自2023年7月以來的新高。

在地區性資金流動方面，美國股票基金連續第二周出現資金流出，達19億美元；歐洲股票基金則連續第三周出現資金流入，達6億美元。新興市場股票基金恢復資金流出，達5億美元；日本股票基金連續第四周出現資金流出，總額達28億美元。

哈特奈特強調，儘管市場目前表現強勁，但投資者應保持警惕，關注潛在的市場過熱風險。他建議，在當前環境下，應優先考慮債券、黃金和國際市場等相對安全的資產配置，以應對可能出現的市場波動。

關鍵字： 美股股市警示泡沫哈特奈特

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【「下巴」掉了！】警車迴轉擊落機車！　疑視線遮蔽...騎士雷殘受傷

推薦閱讀

日本今治造船獲JMU經營權　台船兩任董座看依然難與大陸對抗

日本今治造船獲JMU經營權　台船兩任董座看依然難與大陸對抗

日本媒體報導，該國最大的今治造船，對第二大的日本造船聯合株式會社(JMU)投資比例從30%提高為60%，將取得經營權以擴大營運規模，降低造船材料採購成本，好與韓國及大陸造船廠對抗。對此台船(2208)兩位卸任董事長鄭文隆與譚泰平都認為，大陸造船業太強了，有強大的工業基礎、完整的供應鏈，他國難以對抗。

2025-07-06 16:27
馬斯克宣布組黨　特斯拉新款ETF延後上市

馬斯克宣布組黨　特斯拉新款ETF延後上市

受到特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）組黨影響，原訂本周在 Azoria Tesla Convexity 交易所上架的ETF延期。

2025-07-06 15:54
滿州港口溪溢堤　水利署：與特丹水庫放流無直接關聯

滿州港口溪溢堤　水利署：與特丹水庫放流無直接關聯

中颱丹娜絲來勢洶洶，外傳屏東港口溪溢堤與牡丹水庫放水有關，經濟部水利署今（6）日澄清，指牡丹水庫放流作業，排水流入四重溪流域，與滿州港口溪流域無匯流或直接關聯，特此澄清。

2025-07-06 15:25
美股居高思危　美銀王牌分析師：貪婪比恐懼更難克服

美股居高思危　美銀王牌分析師：貪婪比恐懼更難克服

美國股市近期強勢上漲，標普500指數於7月初創下新高，逼近6300點大關，市場出現居高思危的聲音。美國銀行（Bank of America，BAC）首席策略師麥可·哈特奈特（Michael Hartnett）警告「貪婪比恐懼更難克服」，若該指數突破此關鍵點位，將觸發技術性「賣出訊號」，顯示市場可能過熱，面臨「泡沫或崩盤」的風險。

2025-07-06 14:01
加油等等！汽油明降0.1元　柴油降0.3元

加油等等！汽油明降0.1元　柴油降0.3元

台灣中油公司自明（7）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.1元及0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.0元、95無鉛汽油每公升28.5元、98無鉛汽油每公升30.5元、超級柴油每公升25.6元。

2025-07-06 12:03
「丹娜絲」來勢洶洶　勞工颱風天上班5大QA懶人包

「丹娜絲」來勢洶洶　勞工颱風天上班5大QA懶人包

輕度颱風丹娜絲颱風來勢洶洶，中央氣象署預估今（6）日、明（7）日將會從台灣海峽北上，不排除登陸本島，陸上警報擴及全台。民眾關切颱風假勤認定，勞動部指出，轄區首長已通報停止上班，勞工就可以放颱風假不出勤，也建議雇主「宜」不扣發工資。

2025-07-06 09:27
近一年全球基金績效十強　AI、Fintech、基建包辦前段班

近一年全球基金績效十強　AI、Fintech、基建包辦前段班

近一年政治、經濟消息干擾，金融市場震盪加劇，不過，AI、Fintech、基礎建設等投資主題，受惠科技發展、各國政策驅動，避險投資等需求，仍見亮麗表現，根據Cmoney資料統計，全球股票型基金近一年表現前五名為：第一金全球AIFinTech金融科技基金漲36.2%、聯邦民生基礎建設股票入息基金漲28%、第一金全球AI人工智慧基金漲24.2%、野村全球基礎建設大未來基金漲23.8%、第一金全球AI機器人及自動化產業基金漲23.7%。

2025-07-06 06:05
日月光贊助全球華文學生文學獎　鼓勵關懷全球永續議題

日月光贊助全球華文學生文學獎　鼓勵關懷全球永續議題

作為台灣最具指標的學生文學獎「全球華文學生文學獎」，5日舉辦頒獎典禮，今年日月光文教基金會也首度贊助，更增設「永續日月特別獎」，鼓勵年輕學子將目光投向全球永續議題。

2025-07-06 06:00
鴻海無懼新台幣升值逆風！　6月營收5402億刷同期新高

鴻海無懼新台幣升值逆風！　6月營收5402億刷同期新高

鴻海（2317）公布 6 月營收為5402 億元，月減 12.26%，年增 10.09%（美元計價月減約9.1%，年增約17.8%），為歷年同期最高。而從台幣與美元計價成長率來看，鴻海受新台幣升值影響有限。

2025-07-05 16:51
簽署大而美法案！美債發行潮來了　憂衝高金融市場動盪

簽署大而美法案！美債發行潮來了　憂衝高金融市場動盪

總統川普4日簽署「大而美法案」（One Big Beautiful Bill Act），該法案避免了美國政府近期債務違約的可能性，但卻使美國的長期債務問題更加嚴重。

2025-07-05 16:16

讀者迴響

熱門新聞

「丹娜絲」來勢洶洶　勞工颱風天上班5大QA懶人包

竹北房價跌回去年初！　在地房仲：築底階段「可進場了」

加油拿千萬發票未現身　7／7到期財部急尋

4檔ETF定存邁入第33個月　報酬率達17%

債蛙哭暈！3檔美債ETF股價刷新低　盼美降息又落空

近一年全球基金績效十強　AI、Fintech、基建包辦前段班

日月光贊助全球華文學生文學獎　鼓勵關懷全球永續議題

美股居高思危　美銀王牌分析師：貪婪比恐懼更難克服

0056配息縮水！不敗教主解釋原因

簽署大而美法案！美債發行潮來了　憂衝高金融市場動盪

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

夏于喬頒獎給老公　看到名字一秒爆哭

【「下巴」掉了！】警車迴轉擊落機車！　疑視線遮蔽...騎士雷殘受傷

【分開就破防】一聽要回嬰兒室...寶寶秒變臉嚇出小皺紋

「泰版梁朝偉」萬洛奪北影影帝　急找翻譯...就站在他旁邊XD

LULU凍卵「請推薦產地直送的精子」　#星光雲REELS

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366