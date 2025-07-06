美股居高思危　美銀王牌分析師：貪婪比恐懼更難克服

▲美股示意照。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

美國股市近期強勢上漲，標普500指數於7月初創下新高，逼近6300點大關，市場出現居高思危的聲音。美國銀行（Bank of America，BAC）首席策略師麥可·哈特奈特（Michael Hartnett）警告「貪婪比恐懼更難克服」，若該指數突破此關鍵點位，將觸發技術性「賣出訊號」，顯示市場可能過熱，面臨「泡沫或崩盤」的風險。

《彭博社》、《Investin.com》引述哈特奈特出具的分析報告指出，近期市場的強勁表現受到多重因素推動，包括美國經濟展現韌性、總統川普對關稅政策的緩和立場，以及眾議院通過總額達3.4兆美元的減稅財政方案。這些因素激發了投資者的投機情緒，尤其是對科技股和人工智慧相關企業的熱情，使得市場估值持續攀升。

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然而，哈特奈特提醒，過度的貪婪可能使市場持續處於超買狀態，難以克服恐懼心理。他表示：「超買的市場可能會持續超買，因為貪婪比恐懼更難克服。」他建議投資者在標普500指數突破6300點時，應考慮逐步減碼，謹慎應對潛在風險。

根據美銀引用EPFR Global的數據，截至7月2日當周，貨幣市場基金吸引了564億美元的資金流入，債券基金也獲得205億美元的淨流入。相較之下，股票基金僅吸引22億美元，黃金基金和加密貨幣基金分別獲得14億美元和10億美元的資金流入。

值得注意的是，美國國債出現九周以來最大的資金流出，達27億美元。投資級債券基金則錄得自2020年6月以來最大的單周資金流入，達167億美元。此外，美國成長型股票基金出現50億美元的資金流出，為自3月以來最大；中型股基金也流出57億美元，創下自2023年7月以來的新高。

在地區性資金流動方面，美國股票基金連續第二周出現資金流出，達19億美元；歐洲股票基金則連續第三周出現資金流入，達6億美元。新興市場股票基金恢復資金流出，達5億美元；日本股票基金連續第四周出現資金流出，總額達28億美元。

哈特奈特強調，儘管市場目前表現強勁，但投資者應保持警惕，關注潛在的市場過熱風險。他建議，在當前環境下，應優先考慮債券、黃金和國際市場等相對安全的資產配置，以應對可能出現的市場波動。