台股ETF稱霸全亞洲！上半年吸金5626億　彭博：3關鍵散戶搶進

▲台股ETF上半年吸金逾5626億，稱霸全亞洲。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

根據彭博智庫最新統計，今年上半年在台灣上市的股票型ETF吸引資金流入達194億美元（約新台幣5626億元），不僅高居亞洲同類產品之冠，更超越南韓與中國ETF同期資金流入總和21億美元，3大重要因素讓台灣散戶投資動能強勁，勇敢搶進。

《彭博社》報導，今年以來，即便台股面臨外資30億美元（約新台幣870億元）淨流出壓力，台股大盤指數（加權指數）僅小跌約2%，背後原因與台股ETF有關。分析指出，主要原因包括台灣本土投資人有「逢低買進」的習慣、美元資產轉向台股趨勢，以及新台幣匯率強勢升值。

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國泰投信投資長鄭立誠表示，當市場震盪時，本地散戶傾向買進ETF布局長期持有，加上近期投資人降低對美元資產的曝險，也推動資金轉進台股ETF。以國內規模最大的股票型ETF為例，2025年以來已吸金62億美元（約新台幣1797億元），為全亞洲單一產品資金流入最多者。此檔ETF今年調降管理費並進行拆股操作，進一步吸引散戶參與。

其中，台積電佔該ETF權重近六成，也成為資金青睞焦點。元大投信董事長劉宗聖指出，台灣投資人對大盤與半導體產業信心仍高，這有助於ETF持續受益。

目前約有200萬名本土投資人透過定期定額方式參與ETF投資，預估每月為台股ETF帶來約150億元新台幣（約5.2億美元）資金動能。整體來看，台灣ETF市場總資產在2023年大增64%，達6.4兆元新台幣，已成為亞洲第三大市場，且以股票與債券ETF為主。

彭博智庫分析師Rebecca Sin認為，台灣擁有成熟的零售投資市場與活躍的投資人結構，有望使本地ETF市場成長速度領先亞洲其他國家。隨著主管機關近日開放台日ETF雙重上市，並研議針對外資購匯進行控管，台灣ETF市場將邁向更多元發展。

儘管近來外資也透過ETF布局台灣資產，但主力資金來源仍為本地投資人。群益投信基金經理人謝明志表示，台灣民間資金充裕，對於退休後的被動收入需求提升，使得ETF成為長期配置的重要工具。