半導體廠家登看川普關稅「影響需求」　嘆匯損避險更頭疼

▲家登董事長邱銘乾。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／新北報導

半導體設備大廠家登精密（3680）今日喜迎新北新據點家崎大樓落成，董事長邱銘乾在接受媒體聯訪時也針對關稅表示，關稅會造成需求減少，雖然家登的半導體產品沒有替代品，都是客戶付關稅，但還是會擔心影響採購總量，影響多少也還有待觀察，至於匯率問題，邱銘乾則坦言，確實有面對到匯損的問題，這點還在跟公司財務討論中。

邱銘乾表示，關稅問題上，家登半導體產品沒有替代品，就算有，加了關稅後還是比家登價格高，所以都是客戶來付關稅，但這會影響客戶採購數量，或影響總成本，每家客戶買東西是有預算的，這一定也含稅，他相信因為關稅增加，會讓客戶考慮是不是少買一點，對所有人都不是好事。

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不過邱銘乾也說，這是川普的武器，是全球所有商業環境最大變數，所以他也沒辦法預測多少，但他相信在25％關稅加上去之後，一定會造成需求減少，需求減少長期面會不會影響半導體業建廠投資案，這是一個交叉的力量，如果投資不減少，那對半導體產業來說，只會讓美國政府多收稅，但對些龍頭廠商，沒有台灣不行，他也舉例，這些大客戶本來用1000萬美金要做多少算力，他可能提高預算來達成，也可能成本不變降低算力來因應。

至於關稅是否會影響家登海外佈局進步，邱銘乾則說，美國是有誘使他們投資，航太那塊也一直被要求要去美國服務，因為他們重點是國防工業不能在海外生產，但美國製造業空洞化，所以他自己看大環境，認為美國會不惜一切代價要在美國生產，台灣廠商也要思考，在關稅以外，台灣製造能力是不是有機會在美國協助他失去已久的能力。

不過邱銘乾也說，投資美國的話，硬體投資不是問題，但半導體是一個延續性的生產，台灣有多少家庭，除夕大年初一家人還在顧機台，這群人是確保每個process可以正確運作，這是一個很重要的概念，他就問過AZ的官員，你們聖誕節會不會有這批人，如果這些機台沒有持續運作的話，那要怎麼辦？

至於匯損問題，邱銘乾坦言，匯損很大，這點還在想辦法，因為家登收款跟付款有很大時間差，這段時間就會成為匯損來源，因此還在跟財務討論如何避險。

談到今年目標成長是否修正，邱銘乾則說，應該會有點下調今年目標，在今年這樣的大環境，這麼樂觀還是有風險，因為關稅會影響整個消費動能。