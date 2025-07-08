八種裝潢風格一鍵切換！永慶房屋用AI解放你的空間想像力！

▲永慶「AI煥裝」服務能幫助賣相較差的房屋展現優勢和價值，有效促進物件實地帶看，增加房屋媒合機會。

生活中心／綜合報導

生成式AI已經成為許多人生活中不可或缺的一部分，部分企業更已經運用生成式AI進行商業運用。永慶房屋已運用生成式AI技術，開發出「AI煥裝」功能，只要簡單一鍵，消費者就能將欣賞8種不同風格的裝潢示意圖，輕鬆轉換不同風格，為消費者未來的家提供更飽滿的想像。

永慶「AI煥裝」支援8種裝潢風格

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永慶房產集團資訊部協理呂學堯分享，室內裝潢不僅能夠規劃空間功能、生活動線；好的設計風格更能讓屋主感到放鬆和愉悅。但雖然網路上有很多室內設計的網站，能夠提供消費者很多裝潢風格的靈感，但是這些網路上的裝潢風格照片，其格局和室內條件，不見得能夠符合消費者正在賞屋中的中古屋格局，民眾還是難以想像房屋裝潢後的可能模樣。

▲永慶房產集團資訊部協理呂學堯分享，永慶房屋運用生成式AI開發「AI煥裝」，幫助消費者想像家的未來模樣。

為了幫助消費者更好地想像未來家的模樣，呂學堯表示，永慶房屋運用生成式AI技術推出「AI煥裝」功能，消費者只要在永慶房仲網上的物件照片旁，點下「AI煥裝」功能鈕，就能看到房屋裝潢後的AI模擬圖。

▲永慶房屋「AI煥裝」服務，運用生成式AI技術，能夠自動將房屋照片轉換成裝潢示意圖。

「AI煥裝」更提供北歐、現代、時尚、鄉村、禪風、工業、波西米亞和新古典等8種裝潢風格，並可針對不同的空間功能：客廳、餐廳、廚房、臥室、書房等，提供相對應的裝潢示意圖，讓消費者對於家的未來想像，更貼近現實。「AI煥裝」功能也支援永慶快搜APP，幫助民眾隨時隨地都能欣賞房屋的各種裝潢可能性。

永慶房屋推多項科技工具 讓賞屋更快速便捷

透過「AI煥裝」找到自己心儀的房子後，可以搭配「線上問」功能，在永慶房仲網頁面上，快速聯繫上負責該物件的永慶房屋經紀人員，進一步詢問社區環境、社區公設等問題，甚至直接請房仲經紀人安排帶看，讓賞屋更快速便捷。

除了「AI煥裝」之外，永慶房屋還提供多項科技服務，幫助消費者迅速找到自己夢想中的房子！為幫助民眾了解自身的購屋財務能力，永慶房仲網的「買屋力找房」線上服務，民眾只需要輸入自備款、每月預計支付的房貸、以及預設的銀行貸款利率，就能輕鬆計算出自己能夠承擔的房屋總價帶，並據此尋找永慶房仲網上符合條件的房子，省去消費者大量的時間。

呂學堯表示，永慶房屋不斷從消費者的需求，推出便捷、貼心的科技服務，解決消費者痛點。未來永慶房屋會持續優化科技服務，讓消費者的購售屋體驗更臻安全高效。