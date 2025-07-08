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K-Pop Masterz首度登台　永豐卡友優先購

▲K-Pop Masterz首度登台，永豐卡友優先購。（圖／業者提供）

▲K-Pop Masterz首度登台，永豐卡友優先購。（圖／業者提供）

記者陳瑩欣／台北報導

永豐銀行冠名贊助《K-Pop Masterz 2025 In Taiwan》演唱會下（8）月10日首度登台，亦是史上第一場於台中市亮相的韓流音樂盛典。永豐銀行表示，冠名贊助《K-Pop Masterz 2025 In Taiwan》演唱會，展現永豐對年輕族群與流行文化的高度支持；永豐銀行全卡友本周五（11日）12時起享優先購票權，提前入手夢幻門票。永豐銀行致力將金融服務延伸至日常生活娛樂，實踐「翻轉金融　共創美好生活 Together, a better life」的企業願景。

韓國流行文化的全球市場規模預估至2030年將達1980億美元 ，其中《K-Pop Masterz》於2022年誕生後，巡廻泰國曼谷、菲律賓馬尼拉及日本名古屋等地舉辦，吸引大量年輕族群關注、參與。永豐銀行表示，冠名贊助《K-Pop Masterz 2025 In Taiwan》將推動金融服務與流行文化的跨界合作，同步積極回應年輕世代消費者的需求；期望透過串聯娛樂產業，擴大於多元生活場景中的金融影響力。

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本次《K-Pop Masterz 2025 In Taiwan》卡司堅強，包括韓流傳奇女團2NE1、饒舌音樂人ZICO、靈魂唱作歌手Crush、性感天后SUNMI（宣美）及話題新秀團體Baby DONT Cry。永豐銀行指出，今夏攜手國際級韓流音樂盛典前進台中，邀請年輕世代共襄盛舉，預期熱力引爆全新潮流，同步帶動中部地區觀光與消費商機。

除卡友優先購外，永豐銀行表示，本（7）月8日至20日推出刷卡滿額抽《K-Pop Masterz 2025 In Taiwan》門票活動。活動期間，卡友登錄並以永豐信用卡單筆消費滿1000元（含）以上即享一次抽獎機會 ，刷越多、中獎機會越多，抽獎次數無上限，展現對卡友的最佳回饋！詳細資訊連結永豐銀行官方網站、永豐卡友優先購、永豐卡友《K-Pop Masterz 2025 In Taiwan》抽獎登錄或《K-Pop Masterz 2025 In Taiwan》活動網頁查詢。

關鍵字： 永豐銀行K-PopMasterz台中演唱會韓流音樂卡友優惠

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