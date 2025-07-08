渣打CIO估美元兌日圓下行至140　金價上看3500美元

▲渣打國際商業銀行總部大樓 。（圖／渣打銀行提供）

記者巫彩蓮／台北報導

渣打銀行首席投資辦公室(Chief Investment Office)發布2025年下半年全球市場展望，指出在全球經濟成長步調逐步放緩、美國聯準會即將進入降息週期、與美元持續走弱的背景下，預估未來12個月美元兌日圓可能下行至140左右，配置策略聚焦於全球股票、維持債券核心部位並多元配置新興市場、布局美元轉弱受惠資產，並輔以黃金作為投資組合避險支撐，預估12個月目標價上看每盎司望升至3500美元。

渣打CIO預估全球總經前景仍以「軟著陸」為基準情境。美國就業市場雖然逐漸降溫但尚未出現明顯衰退跡象，歐洲與亞洲的政策環境也會展現支持性，預期下半年最有可能的情境是美國與全球同步軟著陸。預期美國聯準會將於未來12個月內降息3碼（75個基點），而亞洲與歐洲也已陸續啟動寬鬆措施，可望為風險資產提供評價面支撐。此外，包括美中關稅協議後續發展或中東緊張局勢對油價的影響，這些因素對資產評價的影響仍較屬於短期波動，預期應不致大幅影響資產配置方向。

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在股票市場方面，渣打CIO相對看好全球股市呈現多頭格局，尤其亞洲地區具備戰略與結構性吸引力，渣打CIO將亞洲（不含日本）股票評等上調至「看多」。隨著貿易談判推進，中國與美國的貿易緊張可望化解，加上評價面較低，資產價格具有修復潛力；韓國新政府祭出財政擴張與資本市場改革政策，預期可吸引資金重新流入；印度則受惠於強勁的內需，有望帶動長線資金重新流入。美股方面則維持中性觀點，主因是整體評價處於歷史高檔，企業獲利尚具支撐，但建議留意過度曝險的部位。

在外匯方面，美元已進入轉折，邁入走弱週期，隨著美國政策將轉向寬鬆，美元指數預估在未來3至12個月內落於96至98區間，連帶鬆動市場對美元資產的避險偏好，預期資金將逐步分散至其他儲備貨幣與實體資產。歐元在區域穩定與財政支持，而日圓在避險需求推升下，皆相對具升值潛力，預估未來12個月美元兌日圓可能下行至140左右。澳幣則呈現穩定，預期澳幣兌美元未來3至12個月可能持穩於0.66至0.67區間。

商品市場方面，黃金維持核心配置地位，主要受惠於美元轉弱，加上地緣風險、央行購金需求皆對金價走勢帶來支撐，元。能源價格則持穩震盪，原油受制於需求放緩與產能供應過剩，未來6至12個月西德州原油預估將於每桶65美元附近整理。投資人可評估納入抗通膨債券（如TIPS）與能源貨幣，以強化資產組合的防禦性。

