月配唯一10%僅存這檔！ETF達人觀察：持續10%到年底沒問題

財經中心／綜合報導

富邦特選高股息30（00900）公告將在7月16日除息，近一年來，維持配息在每單位0.1元，對於持續保持在每單位0.1元，且配息來源100%來自股票股利，網民紛紛驚呼「太威了」！

「月月領息0.1元」、「一樣高股息，00900提高了我的信心」、「領息不用等三個月，讓你跟帳單週期同步入帳」、「0056配息少了？你可能還沒認識00900」！

市場法人提到，在這波亂流中，富邦特選高股息30 ETF（00900）穩定表現格外亮眼。00900日前公告即將在7月16日除息，今年以來月月配息每單位0.1元，且配息來源100%來自股票股利，堪稱高息ETF中的「配息模範生」。以6月30日收盤價12.83元計算，單次配息率約0.77%，年化配息率約達9.24%，若以CMoney統計過去一年實際配息，年化配息率甚至超過10.89%，是月配ETF中碩果僅存的一檔。

ETF達人分析，台股高息ETF的波動度是相對個股與大盤來的低，特別是高息資產具備易漲抗跌的特性，不失為投資人穩健投資的好選擇。

達人進一步觀察，根據富邦投信官網資料，7月7日00900淨值組成收益平準金共0.93，加上接下來7月即將進行指數調整納入新成分股參與除息，因此可以推估00900帳上股利能夠持續維持每月配息0.1元。尤其現在是台股除權息旺季，穩定現金流的產品更顯稀有，00900因體質純粹、追求股利來源穩健，廣受穩健型投資人青睞。

面對通膨與市場震盪，投資高股息ETF不只是存股族為資產創造現金流神器，更是建立財務韌性的關鍵工具。選對產品，才能穩穩領息、應對波動。專家認為，像00900這類採用股息來源透明、每月現金穩定派發的ETF，對於需要現金流或追求資產配置平衡的族群來說，正好契合需求。

專家也提醒，想降低短期進出風險，可搭配「定期定額」或「股息再投入」策略，長期下來不僅能累積資本，更能實現「月月有息、年年增值」的理財目標。