小額信貸額度鬆綁　利害關係人放寬至200萬元

▲金管會。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

金管會修正「銀行法第33條之3授權規定事項辦法」（下稱本辦法）第二條規定，銀行對同一人、同一關係人及同一關係企業之授信限額，將不計入授信總餘額之小額放款金額，由1百萬元調高為2百萬元；另外，併同調整銀行法第32條第2項有關利害關係人授信之解釋令，銀行對利害關係人得以無擔保方式承作之消費者貸款額度，亦由1百萬元調高為2百萬元。

金管會表示，為因應銀行承做個人無擔保放款金額逐年成長，減輕銀行於執行銀行法第33條之3之授信限額規定須徵提同一關係人資料表範圍之作業負擔，參考中華民國銀行商業同業公會全國聯合會建議，調高免計入同一人、同一關係人及同一關係企業之授信限額之小額放款金額，本辦法自2010年1月28日發布迄今，全體本國銀行淨值成長已逾2倍，適度調高免計入授信限額之小額放款金額，對銀行大額暴險管理影響尚屬有限。

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另外，銀行法第32條規定，銀行不得對利害關係人為無擔保授信，但消費者貸款不在此限，該消費者貸款額度上限1百萬元之規定，係於2004年10月4日發布，考量多年來經濟成長，銀行風險承擔能力提升，配合本辦法第二條之修正，併同提高利害關係人之無擔保消費者貸款限額為2百萬元。

