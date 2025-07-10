ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

川普對巴西課50%關稅　謝金河：總統魯拉一句話換來的

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

美國總統川普對巴西課徵50%關稅，讓巴西成為這波對等關稅開獎中承擔稅率最高的國家，財信傳媒董事長謝金河今（10）日在臉書上指出，這一切的結果來自巴西總統魯拉一句「世界不需要皇帝！」換來的。

謝金河預言，如果巴西真的接到川普50%關稅大禮物，未來阿根廷和巴西將成為對照組，因阿根廷已退出金磚四國，而接下來多數金磚國的關稅都從30%起跳。

[廣告]請繼續往下閱讀...

以下是謝金河臉書全文：

魯拉一句話，換來50%關稅！

金磚國家年會，今年在巴西的里約熱內盧舉行！在川普揮舞關稅大刀的敏感時刻，重量級的習近平，普丁都選擇不出席，中國由總理李強代表。

在開會的敏感時刻，川普先放話說，金磚國意圖推翻美元的角色，他會對金磚國加徵10%的關稅！這話一出，作為東道主的巴西總統魯拉按奈不住，立即表示：世界不需要皇帝！這話當然衝著川普而來，川普立即宣布對巴西開徵50%的關稅，成為豁免關稅談判後稅率最高的國家。

魯拉衝川普，這個代價不能說不大。去年金磚國大會在俄羅斯的喀山舉行，這是普丁的主場，習近平親自與會，這個時候美國總統仍是拜登，這次換成川普，氣氛大不相同。也是金磚國的印度總理莫迪很????慎，這次中東情勢有變化，沙烏地阿拉伯，阿拉伯聯合大公國明顯倒向美國，伊朗元氣大傷，南非挨了川普一頓罵⋯⋯整個金磚國11個國家像是洩了氣的皮球。

如果巴西真的接到川普50%關稅大禮物，未來經濟會發生什麼變化？阿根廷和巴西成對照組，阿根廷總理米來率先宣布退出金磚國，這個缺由印尼遞補，接下來多數金磚國的關稅都從30%起跳。

巴西去年和美國的雙邊貿易額810億美元，巴西出口到美國403億美元，從美國進口406億美元，巴西出口以肉類，農產品為主，美國對巴西有些微順差，巴西享有很高比例的零關稅，這次魯拉一句話，可能帶給巴西巨大的衝擊！

關鍵字： 美巴爭端川普50%關稅金磚國動盪經濟衝擊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

花蓮搜救犬Wilson「往巨石間猛鑽」示意有人　初出任務就建功

推薦閱讀

高息ETF爆「超配」遭金管會揪出　00918下次配息添變數

高息ETF爆「超配」遭金管會揪出　00918下次配息添變數

大華銀投信近日諸多業務有所缺失遭金管會檢查局處以糾正，其中一項違規「配發資本利得平準金」引發市場熱議，市場直言，今年以來高股息ETF配息金額驟減，如果是大華優利高填息30（00918）以不得配息科目來維持單季配息率逾3%，年化配息率逾12%誘人成績，市場追捧，但早引發業界討論，下一次9月配息將面臨真金考驗時刻。

2025-07-10 00:02
美西線運價昨日跌到成本價1700美元　關稅多數需再協商影響出貨

美西線運價昨日跌到成本價1700美元　關稅多數需再協商影響出貨

上周美西線每大箱(40呎櫃)運價還在2000美元上下，昨(9)日馬士基航運網上出現1700美元運價，傍晚一家亞洲聯盟船宣布比照，預料各家船公司都會陸續跟進，超大型攬貨公司負責人指出，1700已經是多數聯盟船的成本價，估計將會加速迫使以較小型船航行美西的非聯盟船退出美西線。美東線運價也出現鬆動，自3700-4100美元降到3400-4000美元。

2025-07-10 00:58
比特幣衝破11.2萬美元新高　幣圈嘆：用新台幣計價很可惜

比特幣衝破11.2萬美元新高　幣圈嘆：用新台幣計價很可惜

受到輝達（NVIDIA）領漲效應加持，比特幣在美國時間周三下午4點左右衝破11.2萬美元新高，向12萬美元邁進，幣圈歡聲雷動之際，有交易所觀察到新台幣計價的投資人在匯損下獲利恐打折扣，老手大呼「很可惜」。

2025-07-10 09:53
快訊／3縣市共14地淹水警戒　台南台東6地列一級

快訊／3縣市共14地淹水警戒　台南台東6地列一級

大雨侵襲，經濟部水利署今（10）日上午9點針對台南市、屏東縣、台東縣等3縣市共14地區發布淹水警戒，其中台南市已有5區出現積淹水列入一級警戒區與台東縣大武鄉同列一級。

2025-07-10 09:13
川普關稅名單未見台灣！台股平盤震盪　台積電漲10元至1100

川普關稅名單未見台灣！台股平盤震盪　台積電漲10元至1100

美股9日全面收漲，台股今（10）日以上漲39.5點、22566.51 點開出，在關稅未確定下，盤面觀望氣氛濃，指數在平盤上下震盪，台積電（2330）上漲10元至1100元。

2025-07-10 09:07
月配唯一10%僅存這檔！ETF達人觀察：持續10%到年底沒問題

月配唯一10%僅存這檔！ETF達人觀察：持續10%到年底沒問題

富邦特選高股息30ETF公告將在7月16日除息，是近一年來，維持配息在每單位0.1元，對於持續保持在每單位0.1元，且配息來源100%來自股票股利，網民紛紛驚呼「太威了」！

2025-07-10 09:00
川普對巴西課50%關稅　謝金河：總統魯拉一句話換來的

川普對巴西課50%關稅　謝金河：總統魯拉一句話換來的

美國總統川普對巴西課徵50%關稅，讓巴西成為這波對等關稅開獎中承擔稅率最高的國家，財信傳媒董事長謝金河今（10）日在臉書上指出，這一切的結果來自巴西總統魯拉一句「世界不需要皇帝！」換來的。

2025-07-10 08:29
AI 產業資料共享美意　慎防「市場壟斷」隱憂

AI 產業資料共享美意　慎防「市場壟斷」隱憂

隨著AI和數位平台等創新科技的快速發展，數發部推動「促進資料創新利用發展條例草案」，希望建構更友善的產業資料取得與再利用環境，以帶動產業創新與規模經濟。然而，資料共享雖有助於促進產業合作與效率，卻也可能帶來市場壟斷等公平競爭的隱憂。

2025-07-10 06:06
王品44歲營運長李威進退休　7／31生效

王品44歲營運長李威進退休　7／31生效

王品（2727）今（9）日晚間公告，現年44歲營運長李威進退休，預定7月31日生效。

2025-07-09 21:41
我三家造船廠被列中國出口管制黑名單　但清單上未見船舶裝備

我三家造船廠被列中國出口管制黑名單　但清單上未見船舶裝備

中國商務部今(9)日宣布將8家台灣公司列入「出口管制管控名單」，其中包括台船(2208)、中信(2644)與龍德(7653)造船廠，但這三家造船廠都表示影響很有限，因為公務船與艦艇原本就禁用大陸製造零組件，而且大陸公布的清單內並未列船舶裝備。

2025-07-09 21:06

讀者迴響

熱門新聞

即／川普公布最新7國「關稅信」最高被課30%

高息ETF爆「超配」遭金管會揪出　00918下次配息添變數

王品44歲營運長李威進退休　7／31生效

快訊／3縣市共14地淹水警戒　台南台東6地列一級

川普對巴西課50%關稅　謝金河：總統魯拉一句話換來的

2025國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇

郭台銘的25歲侄子挑戰25年老員工　他回想就笑了

美西線運價昨日跌到成本價1700美元　關稅多數需再協商影響出貨

我三家造船廠被列中國出口管制黑名單　但清單上未見船舶裝備

月配唯一10%僅存這檔！

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【高速水道？】國道積水成「滑水道」！　網苦笑：淹水真的扯

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

【太暖了】 #李多慧 遇球迷抗議溫柔安撫：不要生氣～

【暴雨中崩潰】大雨帶走了我的Airpod 卻帶不走我的深情

【人柴兩濕】那些颱風天逼瘋主人的柴柴們

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366