台電千億撥補經濟部發聲盼支持　惟1理由不保證凍漲電價

▲經濟部外觀。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

朝野審查特別預算中台電千億撥補議題，經濟部今（10）日發出新聞稿說明八大工商團體已支持爭取撥預算用在協助產業度過美國關稅挑戰與維持台電財務穩定性，說帖中並提及「不應強加三年不漲電價的附帶決議，破壞現行獨立之電價審議機制。」

能源署說明，因應近年俄烏戰爭致燃料價格飆漲，台電承擔減緩通膨的政策任務，以照顧民生、穩定物價及維持產業競爭力角度出發，和緩調整電價，近3年吸收民生、工業電價成本達6000億元，至今累積超過4,500億元虧損。政府藉由特別預算撥補台電1000億，將用於補助台電吸收的民生用電成本，緩解台電財務壓力，並確保電力基礎設施更新與供電穩定。

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經濟部能源署也指出，穩定供電仰賴電力設備的持續投資與維護，才能強化電力韌性，此次丹娜絲颱風強襲台灣，嚴重衝擊電力設施，全國電桿倒斷近2,500支，電網設施重建更是需要經費挹注。

至於有立委提議補助千億須附帶決議凍漲電價，經濟部能源署強調，現行電價調整依法為電價費率審議會職責，凍漲電價將破壞電價審議獨立運作機制，且電價費率無法反映燃料價格及經濟情勢變化，將影響台電財務穩定性，經濟部能源署呼籲，電價調整仍應依照現行電價審議機制辦理。

經濟部能源署最後也喊話，每當風災過後，常有電桿倒塌、鐵塔斷裂等災情，影響民眾的用電。為了盡快讓所有家戶重現光明，台電同仁永遠第一時間衝向前線在風雨中搶修，經濟部能源署盼請國會支持通過政府編列預算撥補台電，健全台電財務，達成穩定物價與供電穩定目標。