台美關稅談判卡關？　商總許舒博：若高於20％應向國人道歉

▲商總理事長許舒博。（圖／資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

美國總統川普陸續公布2波關稅名單，台灣遲遲未入列，引發外界關注。商總理事長許舒博10日表示，政府應該說明與美磋商的進度，而非一再宣稱「過程氣氛良好」，何況台灣已擴大對美投資、軍購，若最後關稅仍在20％以上，政府應向國人道歉。

針對台灣稅率尚未出爐一事，行政院10日對外說明，行政院副院長鄭麗君8日在華府與美國談判團隊會晤，台美談判持續進行中，政府始終正面樂觀看待，雙方正在洽約下一輪實體談判時間。

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商總理事長許舒博10日出席商總第12屆第二次會員大會時表示，隨著名單陸續出爐，政府應該明確告訴民眾磋商進度，而非一再宣稱過程氣氛良好，因為外界希望了解進度及最後答案。

許舒博指出，今年上半年，台幣匯率已經升值14％，若屆時稅率又比日韓高，恐衝擊出口產業，何況台灣又不像多數亞洲國家加入自由貿易協定，不是一個好的投資環境，那要求大家根留台灣就會有很大困難。

許舒博說，既然行政院強調談判過程是正面樂觀，台灣也已擴大對美投資、軍購，若在全力配合美國的情況下，最後關稅出爐仍達20％以上，那政府跟談判團隊真的要跟國人道歉。

許舒博強調，當然希望政府能帶回一個好消息，因為所有產業都願意根留台灣，也希望加入更多區域貿易組織，「我們都愛台灣」，但假使投資環境因為關稅、匯率而變差，產業只能選擇去其他地方，這是大家不樂見的。

許舒博認為，這次談判最重點應是在農業，政府應審慎面對，首先保護農民，其次重視食安，畢竟大多數農民都是民進黨政府的支持者，若談判結果不理想，也應好好對農民說明，並祭出補助措施。