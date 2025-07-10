ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台美關稅談判卡關？　商總許舒博：若高於20％應向國人道歉

▲商總理事長許舒博。（圖／記者廖婕妤攝）

▲商總理事長許舒博。（圖／資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

美國總統川普陸續公布2波關稅名單，台灣遲遲未入列，引發外界關注。商總理事長許舒博10日表示，政府應該說明與美磋商的進度，而非一再宣稱「過程氣氛良好」，何況台灣已擴大對美投資、軍購，若最後關稅仍在20％以上，政府應向國人道歉。

針對台灣稅率尚未出爐一事，行政院10日對外說明，行政院副院長鄭麗君8日在華府與美國談判團隊會晤，台美談判持續進行中，政府始終正面樂觀看待，雙方正在洽約下一輪實體談判時間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

商總理事長許舒博10日出席商總第12屆第二次會員大會時表示，隨著名單陸續出爐，政府應該明確告訴民眾磋商進度，而非一再宣稱過程氣氛良好，因為外界希望了解進度及最後答案。

許舒博指出，今年上半年，台幣匯率已經升值14％，若屆時稅率又比日韓高，恐衝擊出口產業，何況台灣又不像多數亞洲國家加入自由貿易協定，不是一個好的投資環境，那要求大家根留台灣就會有很大困難。

許舒博說，既然行政院強調談判過程是正面樂觀，台灣也已擴大對美投資、軍購，若在全力配合美國的情況下，最後關稅出爐仍達20％以上，那政府跟談判團隊真的要跟國人道歉。

許舒博強調，當然希望政府能帶回一個好消息，因為所有產業都願意根留台灣，也希望加入更多區域貿易組織，「我們都愛台灣」，但假使投資環境因為關稅、匯率而變差，產業只能選擇去其他地方，這是大家不樂見的。

許舒博認為，這次談判最重點應是在農業，政府應審慎面對，首先保護農民，其次重視食安，畢竟大多數農民都是民進黨政府的支持者，若談判結果不理想，也應好好對農民說明，並祭出補助措施。

關鍵字： 許舒博關稅川普

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【泰格與雪兒】朋友跟另一半私聊

推薦閱讀

群創傳關南科五廠　公司證實：因應市場調整產能結構整併至其他廠

群創傳關南科五廠　公司證實：因應市場調整產能結構整併至其他廠

面板大廠群創（3481）今日傳出將逐步關閉旗下的南科5廠，並計劃在2026年中前遷出產能，對此群創今日證實回應，公司持續因應市場調整產能結構，計劃將南科五廠的產能整併至其他工廠。

2025-07-10 16:05
大立光Q2獲利大減84%「EPS僅7.73元」　林恩平認：匯損影響大

大立光Q2獲利大減84%「EPS僅7.73元」　林恩平認：匯損影響大

光學鏡頭大廠大立光（3008）今（10）日舉行法說會，公布2025年第二季財報，受到新台幣急升衝擊，單季認列高達42.2億元匯損，拖累稅後淨利僅10.32億元，較第一季大減84%、年減77%，每股盈餘（EPS）降至7.73元，創下2012年第二季以來新低。

2025-07-10 15:22
快訊／匯損難止！台積電6月營收2637.9億　月減17.7%、年增26.9%

快訊／匯損難止！台積電6月營收2637.9億　月減17.7%、年增26.9%

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（10）日公佈 2025 年 6 月營收報告。2025 年 6 月合併營收約為新台幣 2,637 億 900 萬元，較上月減少了 17.7%，較去年同期增加了 26.9%。

2025-07-10 13:40
南亞科Q2營收季增46%但匯損拖累每股虧1.32元　下半年拚轉盈

南亞科Q2營收季增46%但匯損拖累每股虧1.32元　下半年拚轉盈

記憶體廠南亞科技（2408）今（10）日公布2025年第二季自結財報，單季營收105.26億元，季增46.4%、年增逾40%，創下近六季新高，主要受惠出貨量大增。不過，在DRAM平均售價季減中個位數百分比，加上新台幣急升帶來匯兌損失，單季仍虧損41.09億元，每股虧損達1.32元，為連續第七季陷入虧損。

2025-07-10 15:08
輝達9月傳推中國專屬AI晶片　黃仁勳預計訪中釋善意

輝達9月傳推中國專屬AI晶片　黃仁勳預計訪中釋善意

NVIDIA近日傳出擬於9月推出一款專為中國市場設計的全新AI晶片，以因應美國持續收緊的出口管制政策，並爭取在中國這個價值高達500億美元的AI市場維持關鍵地位。知情人士透露，執行長黃仁勳也預計於近期訪問北京，與中國高層會晤，重申NVIDIA對中國市場的承諾。

2025-07-10 11:53
債蛙竄逃！受益人連6黑刷今年新低　逾15萬人不玩了

債蛙竄逃！受益人連6黑刷今年新低　逾15萬人不玩了

債券ETF今年來逆風不斷，債券ETF受益人數連6周減少，根據集保中心公布的7月4日最新債券ETF受益人統計資料顯示，104檔債券ETF整體受益人連續6周減少，上週共減少2913人，整體今年來減少15萬510人，總受益人來到195萬1065人，續創下今年來新低紀錄。

2025-07-10 11:31
台達電飆天價！市值衝上1.25兆超車富邦金　外資調高目標價

台達電飆天價！市值衝上1.25兆超車富邦金　外資調高目標價

電源供應器大廠台達電（2308）寫下史上最強6月營收，今（10）日早盤股價衝高至485.5元創下歷史新高，市值突破1.25兆，超車富邦金（2881），排名第四；同時美系外資在最新出爐的報告中看好台達電表現，將目標價由485元調高至 530元，重申「加碼」評等。

2025-07-10 11:02
高息ETF爆「超配」遭金管會揪出　00918下次配息添變數

高息ETF爆「超配」遭金管會揪出　00918下次配息添變數

大華銀投信近日諸多業務有所缺失遭金管會檢查局處以糾正，其中一項違規「配發資本利得平準金」引發市場熱議，市場直言，今年以來高股息ETF配息金額驟減，如果是大華優利高填息30（00918）以不得配息科目來維持單季配息率逾3%，年化配息率逾12%誘人成績，市場追捧，但早引發業界討論，下一次9月配息將面臨真金考驗時刻。

2025-07-10 00:02
台積電送5.62億大禮！　張忠謀94歲生日迎股息入帳

台積電送5.62億大禮！　張忠謀94歲生日迎股息入帳

「護國神山」台積電（2330）今（10）日發放去年第4季現金股利，每股配4.5元，為市場注入1166.97億元現金，由於正值台積電創辦人張忠謀94歲生日，市場依張忠謀退休前揭露對台積電持股估算，今天的壽星張忠謀將接到5.62億元大禮。

2025-07-10 10:29
71萬股民揪心！00940配0.04元陷貼息　盤中失守9元

71萬股民揪心！00940配0.04元陷貼息　盤中失守9元

資產規模達1249億元，擁有71.1萬受益人的月配型台股ETF元大台灣價值高息（00940）今（10）日除息，每股配發0.04元，除息參考價9.02元，受到大盤小跌的影響，一度跌破9元關卡，最低來到8.99元，呈現貼息的狀態，此次股息分配於8月1日入帳。

2025-07-10 10:05

讀者迴響

熱門新聞

即／川普公布最新7國「關稅信」最高被課30%

高息ETF爆「超配」遭金管會揪出　00918下次配息添變數

王品44歲營運長李威進退休　7／31生效

畫面曝光！街口支付股權交易無效　法院前往街口金科執行查封

群創傳關南科五廠　公司證實：因應市場調整產能結構整併至其他廠

快訊／3縣市共14地淹水警戒　台南台東6地列一級

快訊／匯損難止！台積電6月營收2637.9億　月減17.7%、年增26.9%

月配唯一10%僅存這檔！

2025國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇

台積電送5.62億大禮！　張忠謀94歲生日迎股息入帳

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

【高速水道？】國道積水成「滑水道」！　網苦笑：淹水真的扯

【太暖了】 #李多慧 遇球迷抗議溫柔安撫：不要生氣～

【暴雨中崩潰】大雨帶走了我的Airpod 卻帶不走我的深情

【紫南宮大淹水】雨炸南投「廣場變泳池」

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366