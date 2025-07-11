太陽能板遭颱風破壞傳滲毒污染養殖魚　能源署急澄清

▲旭東環保科技公司清除佳冬鄉浮台散落物。（圖／旭東環保公司提供）

記者高兆麟／台北報導

颱風丹娜絲重創中南部沿海地區，連旭東公司執行的「離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫案」也未能倖免，設置於屏東外海的太陽能板浮台遭強風吹毀，部分殘骸順著洋流漂抵佳冬、枋寮等地沙灘，影響當地生態，引發外界關注。屏東縣政府昨（9）日表示，已要求旭東公司於48小時內完成清除作業，否則將依法開罰，並暫停其使用該海域權限為期三個月。針對外界關心的環境與養殖漁業安全，能源署也做出正式回應。

近日網路流傳訊息稱，「太陽能板破裂釋出有毒粉液，可能污染魚池、危害人體健康」，引發民眾恐慌。對此，能源署澄清，太陽光電模組主要由「矽」所製成，無毒且經玻璃與鋁框緊密封裝，不會自行釋出液體造成污染。離岸系統實際接觸水體的浮筒材料則為高密度聚乙烯（HDPE），具備耐酸鹼與抗溶出特性，對水質並無污染疑慮。

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能源署強調，太陽能技術在全球各國均為重要發展項目，設計之初即考量環境友善與永續應用，政府亦持續監督相關設施的建置與維運，確保不對自然生態與漁業環境造成影響。

能源署呼籲民眾切勿聽信或轉傳不實訊息，以免造成社會不必要的恐慌，同時也將持續追蹤本案清理進度，保障民眾環境與食安權益。