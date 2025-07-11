ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

分析師看好這2檔股票「買了放著不動」　台積電穩坐榜上原因曝

▲台積電，半導體。（圖／路透社）

▲台積電被外媒分析師點名為「可長期持有」潛力股。（圖／路透社）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國知名投資媒體《The Motley Fool》分析師Keithen Drury近日點名2檔最適合長期持有的潛力股，分別是電商巨頭亞馬遜（Amazon）與晶圓代工龍頭台積電（TSMC）。他強調，雖然市場風險無所不在，但這兩家公司憑藉強大基本面與關鍵競爭優勢，成為他心目中「買了可以放著不動」的長期投資標的。

Keithen Drury指出，不少人提到亞馬遜，第一印象是線上購物平台。不過，Drury指出，亞馬遜的實力遠不只如此，真正值得關注的是旗下兩大高獲利部門雲端服務（AWS）與廣告業務。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中，AWS（Amazon Web Services）是亞馬遜的雲端運算事業，在2024年第一季雖僅占總營收19％，卻貢獻了63％的營業利益，幾乎是賺錢機器。隨著AI應用爆發、企業加速雲端轉型，AWS有望持續擴大市佔，成為推升亞馬遜股價的關鍵動力。

另一亮點是廣告部門，靠著龐大的消費者行為數據，亞馬遜可為廣告主提供高精準投放，吸引品牌積極布局。雖然官方未公開這項業務的利潤數字，但從成長速度來看，已成為公司重要營收來源之一。

Keithen Drury表示，亞馬遜擁有高度獲利的雲端與潛力無窮的廣告兩大成長引擎，加上原本穩健的電商本業，整體營運動能強勁，是他毫不猶豫願意長期持有的首選之一。

至於另一檔被點名的，是不少人意想不到的台灣代表台積電。Keithen Drury坦言，許多投資人會擔心地緣政治風險，特別是中國可能對台動武。不過他強調，若真爆發衝突，整體股市恐怕都會重挫，「屆時已無所謂安全資產」，與其糾結最壞情境，不如回頭看看台積電的真實實力。

台積電是全球極少數能量產先進製程晶片的公司，目前已穩定生產3奈米晶片，接下來預計在2025與2026年推出2奈米、1.6奈米製程，維持技術領先。其客戶涵蓋蘋果（Apple）、輝達（Nvidia）等科技巨頭，甚至連國防應用都離不開它的產品。

不僅如此，台積電在晶片良率上的表現也優於競爭對手，代表客戶可用更低成本生產出更高效能產品，這是其他晶圓代工廠難以追趕的門檻。Drury指出，除非發生嚴重管理失誤，否則台積電的領先地位短期內很難被撼動。

在AI與高效運算需求持續升溫的趨勢下，台積電仍將是關鍵受惠者，具備長線投資價值。

關鍵字： 投資亞馬遜台積電股票股市

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【可樂被當面拿走】三個男人的沉默震耳欲聾

推薦閱讀

251萬人被錢香醒！9檔ETF今入帳　00919最有感

251萬人被錢香醒！9檔ETF今入帳　00919最有感

今(11)日將有9檔台股ETF配息入帳，預計共發放194.1億元現金股利，估251萬人一早被錢香醒，其中包括群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波（00713）、大華優利高填息30（00918）等基金規模皆在800億元之上，又以00919受益人逾130萬、平均可拿到9889元最多。

2025-07-11 06:00
新新併終章！新光金下市最後交易日爆近20萬大量　外資大玩套利

新新併終章！新光金下市最後交易日爆近20萬大量　外資大玩套利

擁有23年歷史、37萬股東的新光金（2888）將與台新金（2887）合併，14日下市走入歷史，今（11）日為下市前最後交易日，交易2小時爆近 20萬張大量，市場直言，近期包括外資、市場主力進行套利交易，包括新光金、台新金（2887）本周天天見大量。

2025-07-11 10:55
SCFI下跌1.71%　美西線跌破成本價、歐洲線漲價延月底

SCFI下跌1.71%　美西線跌破成本價、歐洲線漲價延月底

今(11)日上海交易所公布的貨櫃運價指數(SCFI)下跌30.20點，跌幅1.71%，指數來到1733.29點；由於目前現貨市場美西線每大箱(40呎櫃)運價僅剩1700美元，已是成本價，目前運價暫時穩住，歐洲線本月15日船公司原要推每大櫃調漲1000到3000美元，但因有領導型船公司宣布漲價延月底，估計月中是漲不成了。

2025-07-11 15:30
遭母公司查封波及！　全國電子開第一槍宣布暫停使用街口支付

遭母公司查封波及！　全國電子開第一槍宣布暫停使用街口支付

由於母公司街口金融科技公司爆出36億元股權糾紛已引爆子公司、國內電子支付龍頭「街口支付」危機，全國電子開出第一槍宣布從今（11）日起暫停使用街口支付，是否引起其他特店跟進，尚需觀察。

2025-07-11 14:00
街口支付董、總親上火線信心喊話　釋疑5大外界關鍵問題

街口支付董、總親上火線信心喊話　釋疑5大外界關鍵問題

對於近期母公司街口金融科技涉及民事訴訟之消息，街口支付今（11）下午召開記者會，由街口支付董事長梅驊與總經理范庭甄親上火線解釋，強調街口支付擁有完整的資金信託保障與獨立營運機制，與母公司之民事訴訟無關，財務與用戶權益均不受任何影響。

2025-07-11 14:46
匯損陰霾暫化解！14家金控H1獲利2192億年減36%　一表看各家

匯損陰霾暫化解！14家金控H1獲利2192億年減36%　一表看各家

因應4月以來新台幣升值潮，金管會祭出3項「暫行措施」，加上股息收入進帳挹注，14家金控6月稅後獲利總和達638億元，上半年稅後獲利跨越2千億元，為2192億元，年減率36%，富邦金（2881）上半年稅後淨利513.4億元，每股稅後盈餘（EPS）為3.49元，仍居金控獲利王，而國泰金（2882）、中信金（2891）都超過300億元，分居金控獲利第2、3名。

2025-07-11 11:58
台灣6月出口爆衝！謝金河曝「有憂也有喜」 列4大觀察重點

台灣6月出口爆衝！謝金河曝「有憂也有喜」 列4大觀察重點

台灣6月出口飆533.2億美元，創單月，單季和上半年新高紀錄，財信傳媒董事長謝金河以「出口的半年報，告訴大家很多事」為題在臉書發文指出，從出口成績單來看，台灣有憂也有喜，點名緯創、緯穎、廣達與華碩等台灣的ICT產業成為大贏家，但塑膠，橡膠，金屬，機械，化學等傳統產業成「慘業」。

2025-07-11 11:18
太陽能板遭颱風破壞傳滲毒污染養殖魚　能源署急澄清

太陽能板遭颱風破壞傳滲毒污染養殖魚　能源署急澄清

颱風丹娜絲重創中南部沿海地區，連旭東公司執行的「離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫案」也未能倖免，設置於屏東外海的太陽能板浮台遭強風吹毀，部分殘骸順著洋流漂抵佳冬、枋寮等地沙灘，影響當地生態，引發外界關注。屏東縣政府昨（9）日表示，已要求旭東公司於48小時內完成清除作業，否則將依法開罰，並暫停其使用該海域權限為期三個月。針對外界關心的環境與養殖漁業安全，能源署也做出正式回應。

2025-07-11 10:27
中環近1個半月買進陽明5千多張　均價66.52元、今日收盤價62.5元

中環近1個半月買進陽明5千多張　均價66.52元、今日收盤價62.5元

中環(2323)今(11)日傍晚公告在6/25~7/11買進陽明(2609)5174張，買進均價66.52元，交易總金額3.44餘億元；該公司目前共持有陽明12,572張。今日陽明收盤價62.5元。

2025-07-11 20:08
颱風成電桿殺手！嘉南地區2400支倒斷　台電拚復電

颱風成電桿殺手！嘉南地區2400支倒斷　台電拚復電

丹娜絲颱風肆虐南台灣，創下120年來首度從嘉義登陸的颱風紀錄，沒有中央山脈屏障，強勁風勢橫掃嘉南地區，全國倒斷電桿近2500支，幾乎全數集中於台南及嘉義，光是台南市斷桿數量就超越2015年蘇迪勒颱風紀錄，成史上最慘重電力災情。

2025-07-11 18:05

讀者迴響

熱門新聞

母公司街口金融被查封！街口支付緊急發聲明

遭母公司查封波及！　全國電子開第一槍宣布暫停使用街口支付

街口支付董、總親上火線信心喊話　釋疑5大外界關鍵問題

街口支付風暴擴大　三大電商停用支付功能

畫面曝光！街口支付股權交易無效　法院前往街口金科執行查封

王品44歲營運長李威進退休　7／31生效

台積電「最年輕副總」資材主管李文如請辭　副營運長侯永清接手

新光金掛牌23年今走入歷史！爆112萬大量　刷史上第3

投資老手除了買神山還布局這4檔

街口支付爆停用潮！金管會發聲用戶資金受保護　「100%交付信託」

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

#柴犬 沒在理颱風！馬路淹水也要 #小跳步 去尿尿 #凱米颱風

見「小男孩買麵包」錢不夠 木村拓哉暖救援！

【只要我在沒人需要支援收銀】結帳哥神手速俐落掃條碼XD

【免費食材get】彰化淹水見吳郭魚在游...媽媽煎上桌全家看傻XD

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366