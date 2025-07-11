分析師看好這2檔股票「買了放著不動」　台積電穩坐榜上原因曝

▲台積電被外媒分析師點名為「可長期持有」潛力股。（圖／路透社）



記者楊庭蒝／綜合報導

美國知名投資媒體《The Motley Fool》分析師Keithen Drury近日點名2檔最適合長期持有的潛力股，分別是電商巨頭亞馬遜（Amazon）與晶圓代工龍頭台積電（TSMC）。他強調，雖然市場風險無所不在，但這兩家公司憑藉強大基本面與關鍵競爭優勢，成為他心目中「買了可以放著不動」的長期投資標的。

Keithen Drury指出，不少人提到亞馬遜，第一印象是線上購物平台。不過，Drury指出，亞馬遜的實力遠不只如此，真正值得關注的是旗下兩大高獲利部門雲端服務（AWS）與廣告業務。

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其中，AWS（Amazon Web Services）是亞馬遜的雲端運算事業，在2024年第一季雖僅占總營收19％，卻貢獻了63％的營業利益，幾乎是賺錢機器。隨著AI應用爆發、企業加速雲端轉型，AWS有望持續擴大市佔，成為推升亞馬遜股價的關鍵動力。

另一亮點是廣告部門，靠著龐大的消費者行為數據，亞馬遜可為廣告主提供高精準投放，吸引品牌積極布局。雖然官方未公開這項業務的利潤數字，但從成長速度來看，已成為公司重要營收來源之一。

Keithen Drury表示，亞馬遜擁有高度獲利的雲端與潛力無窮的廣告兩大成長引擎，加上原本穩健的電商本業，整體營運動能強勁，是他毫不猶豫願意長期持有的首選之一。

至於另一檔被點名的，是不少人意想不到的台灣代表台積電。Keithen Drury坦言，許多投資人會擔心地緣政治風險，特別是中國可能對台動武。不過他強調，若真爆發衝突，整體股市恐怕都會重挫，「屆時已無所謂安全資產」，與其糾結最壞情境，不如回頭看看台積電的真實實力。

台積電是全球極少數能量產先進製程晶片的公司，目前已穩定生產3奈米晶片，接下來預計在2025與2026年推出2奈米、1.6奈米製程，維持技術領先。其客戶涵蓋蘋果（Apple）、輝達（Nvidia）等科技巨頭，甚至連國防應用都離不開它的產品。

不僅如此，台積電在晶片良率上的表現也優於競爭對手，代表客戶可用更低成本生產出更高效能產品，這是其他晶圓代工廠難以追趕的門檻。Drury指出，除非發生嚴重管理失誤，否則台積電的領先地位短期內很難被撼動。

在AI與高效運算需求持續升溫的趨勢下，台積電仍將是關鍵受惠者，具備長線投資價值。