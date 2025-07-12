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台灣上市櫃公司協會籲：整併4大基金成立主權基金

▲▼台灣上市櫃協會11日舉行座談會，聚焦台灣設立主權基金的可行性與未來運作模式。。（圖／上市櫃公司協會提供）

▲台灣上市櫃公司協會舉辦座談會，探討設立主權基金的可能性及運作模式。（圖／上市櫃公司協會提供）

記者潘姿吟／綜合報導

台灣上市櫃公司協會11日舉行座談會，聚焦台灣設立主權基金的可行性與未來運作模式。會議中，與會專家指出，台灣擁有全球第六高的外匯存底，以及龐大的退休、勞保、勞退和中華郵政等四大基金，為主權基金提供雄厚條件，因此，一致認為台灣具備成立主權基金的堅實條件，呼籲政府積極推動，為產業轉型與國際競爭力注入新動能。

這場由台灣上市櫃公司協會舉辦的座談會，專家們齊聚一堂，深入探討台灣設立主權基金的可能性及其未來運作模式，與會者包括政治大學前校長周行一、國發會前主委陳美伶、美國安卓樂資本合夥人林家振、台大商研所兼任教授翁文祺、中華郵政前董事長劉大年，以及中華經濟研究院區域發展研究中心主任黃齊元等多位專家。

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協會創辦人施明豪指出，台灣擁有全球第六高的外匯存底，以及雄厚的投資資金，具備成立主權基金的條件。他提到，台灣優秀企業如台積電、台達電等，外資法人股東佔比超過七成，顯示台灣企業在國際市場的吸引力。施明豪認為，若能成立主權基金，不僅能支持台灣企業走向國際化，更可在AI等新興領域提供資金助力，尤其美國是AI市場的核心，早期投資將對後續發展產生深遠影響。

他舉例中東國家透過主權基金吸引AI大廠合作，並以資本與技術驅動產業鏈發展，展現主權基金在促進科技產業上的潛力。施明豪建議，台灣可以整合四大基金——退休基金、勞保基金、勞退基金及中華郵政基金，共同組成台灣主權基金。不僅能提升資金規模，也能透過國際專業投資機構的操盤經驗，提升投資績效。

針對目前國內基金管理模式，施明豪提出改革建議。他指出，過去國內基金曾爆出操盤舞弊案件，未來主權基金應提高透明度並朝國際化發展。他建議採用市場化薪資制度，吸引國際專業人才來管理基金，進一步強化運作效率。

此外，施明豪提到，台灣主權基金還可與其他國家合作，參考日本軟銀董事長孫正義提出的美日主權基金構想，規模達3000億美元。台灣可考慮與美國、日本等國合作成立台美或台日主權基金，同時參與投資國外主權基金，以累積實務經驗並學習國際操作模式，為未來發展鋪路。

關鍵字： 主權基金台灣上市櫃協會資金產業

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