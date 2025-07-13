ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

獨／中信銀73萬數位存戶注意　7／28起ATM日額縮至1萬元

▲▼今(10)日起民眾可至指定金融機構(含郵局)設置貼有「全民共享普發現金」識別貼紙的ATM領取6000元現金,普發6000元。（圖／記者李毓康攝）

▲第3類帳戶持金融卡到ATM提領現鈔難度提高，圖為示意照。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

73萬中信銀第3類數位帳戶存款人注意！為了強化數位存款帳戶風險管控，中信銀宣告調整第三類數位存款帳戶金融卡每日提款限額，由現行12萬元大幅縮至1萬元，7月28日起正式生效。

中信銀第三類數位帳戶設立規定，使用他行臨櫃開立的帳戶驗證、使用中信銀信用卡驗證開戶，至6月30日止開戶數高達73萬4644戶，為市佔率前6強的銀行。不過中信銀並非最早祭出類似規範的銀行，今年6月底兆豐銀也提出類似規定，市場預期第3類存戶未來資金調度彈性會愈來愈低。

[廣告]請繼續往下閱讀...

目前中信銀規定，第3類數位帳戶持金融卡在ATM提領現鈔，每日、每月限額皆為12萬元，不過7月28日起，每日台、外幣合計提款限額降會降到1萬元，每月ATM提領限額則維持12萬元。

數位帳戶龍頭台新銀目前暫未出手修正規範，台新銀因推廣Richart有成，旗下擁有逾206.12萬第3類數位帳戶，公司規定Richart金融卡在台新銀ATM提款額度台、外幣每日最高上限為15萬元；擁有逾142萬第3類數位存款帳戶的國泰世華銀則是規定金融卡透過ATM提領，每日最高限額只有10萬元。

數位帳戶因24小時皆可線上受理業務，不受時間、地點限制，近年來廣受好評，金管會統計至今年第1季底，國人數位帳戶開戶數已來到2558.5萬戶，其中有超過一半以上為透過其他銀行存款或信用卡、既有信用卡戶於線上開戶的「第3類帳戶」，這類帳戶含純網銀在內，全國共有1423.6萬戶。以自然人憑證或前往臨櫃且經「金鑰憑證簽章」驗證為本人辦理的第一類帳戶約497.49萬戶。

至於開立數位帳戶前已經和該銀行開立過傳統帳戶，可以確認該行有開戶人的存款帳戶，至第1季底戶數達637.42萬戶。

關鍵字： 中信銀數位存款提款限額銀行打詐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

昔日直拍女神Hani近況曝光　樸素現身「沒人認出來」

推薦閱讀

獨／中信銀73萬數位存戶注意　7／28起ATM日額縮至1萬元

獨／中信銀73萬數位存戶注意　7／28起ATM日額縮至1萬元

73萬中信銀第3類數位帳戶存款人注意！為了強化數位存款帳戶風險管控，中信銀宣告調整第三類數位存款帳戶金融卡每日提款限額，由現行12萬元大幅縮至1萬元，7月28日起正式生效。

2025-07-13 10:19
全美零售聯合會估下半年進口櫃量僅7月增2.1%　之後雙位數負成長

全美零售聯合會估下半年進口櫃量僅7月增2.1%　之後雙位數負成長

根據日本國際貨運代理協會(JIFFA)的報告指出，5月份美國貨櫃進口量年減6.4%，主要港口的貨櫃輸送量約為195萬箱(20呎櫃)；全美零售聯合會(NRF)則是估6月進口櫃量年減3.7%、7月年增2.1%，8-11月都是雙位數負成長，11月年減幅見2字頭，估高達21.3%。

2025-07-13 07:00
台灣對等關稅將出爐　法人估指數區間22000～23000點

台灣對等關稅將出爐　法人估指數區間22000～23000點

上周美國總統川普連發關稅訊息，市場卻不再受其影響，台股開低走高，穩中透堅，步步為營，永豐投顧認為，靜待台灣、歐盟關稅揭曉，倘若股價出現波動，則是進場機會，選股範圍收窄到唯有AI概念，但各家公司業績或有起伏，建議在AI題材上廣泛布局，預估指數區間22000～23000點。

2025-07-13 06:05
特斯拉船暫停生產Optimus　技術瓶頸可能引領人型機器人產業轉型

特斯拉船暫停生產Optimus　技術瓶頸可能引領人型機器人產業轉型

近期中國供應鏈傳出Tesla將暫停生產人型機器人Optimus的消息，根據TrendForce分析，Tesla目前主要面臨產品續航不足和軟硬整合的挑戰，即便能藉由AI優化運動規劃與能耗以改進續航問題，若關節馬達、傳動裝置等硬體架構效率偏低，仍無法突破瓶頸。此外，此次傳出承載力不足的靈巧手橫跨精密機械、微型致動，以及AI控制的複雜整合，更涉及人類行為模擬，需要更長時間的研發迭代。

2025-07-13 06:00
台電未獲得千億撥補　經濟部5大說明電價議題

台電未獲得千億撥補　經濟部5大說明電價議題

立法院三讀通過的特別條例，但台電未獲得千億撥補，經濟部能源署今（12）日針對近期電價議題提出5大說明指出，台電因配合政府凍漲電價政策財務已造成沉重壓力，且立院多次刪除對台電撥補預算，使得國家難以善盡對台電凍漲成本的基本承擔，更延宕加強電網韌性時程。

2025-07-12 16:53
關稅談判籌碼？　路透：台灣中油有意收購美國頁岩氣資產

關稅談判籌碼？　路透：台灣中油有意收購美國頁岩氣資產

根據《路透社》報導，三位知情人士透露，台灣中油集團正在就收購美國頁岩氣生產資產進行初步討論，除可確保台灣經濟所需的天然氣供應，對於把關稅政策與擴大進口美國能源互相掛鉤的川普政府，此舉也能讓台灣獲得更多政治籌碼。

2025-07-12 12:40
00919大換股、高配息！　專家：背後潛藏2隱憂

00919大換股、高配息！　專家：背後潛藏2隱憂

群益台灣精選高息（00919）上（6）月進行換股大調整，增加金融及擴大航運股佔比，同時6月除息配息來源「資本利得」提高，玩股網的玩股神探解析，前者換股意味著基金對景氣循環的敏感性顯著提高，後者未來若股市因國際政治如川普效應造成劇烈波動，配息雙位數的榮景可能難以持續。

2025-07-12 11:47
台泥庫藏股自救卻破底　專家：反傾銷稅成轉捩點？留意結構性挑戰

台泥庫藏股自救卻破底　專家：反傾銷稅成轉捩點？留意結構性挑戰

台泥（1101）本周提前完成第6次庫藏股買回計畫，4個交易日內以平均24.7元買回1萬張股票，但股價仍持續疲弱，昨日以23.65元作收，創15年新低，今年以來跌掉25%。

2025-07-12 10:28
台股周線小漲三連紅　關稅稅率確定前停看聽

台股周線小漲三連紅　關稅稅率確定前停看聽

昨（11）日五台股在關稅未確認前持續震盪，終場收在22751.03點，上漲57.78點，漲幅0.25%，本周大盤持續上漲，周線連3紅，PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，本周大盤呈現高檔震盪，從類股來看，輝達股價創新高、市值正式突破4兆美元里程碑，加上熱錢湧入，激勵台股AI相關供應鏈表現，帶動電子指數同步揚升，且聯準會會議紀要暗示年底前可能降息，也成為利多因子，大盤再度來到所有均線之上；然由於川普第二波關稅通知台灣仍未在名單中，且半導體晶片關稅也即將發布，短線關稅議題持續干擾市場投資情緒。

2025-07-12 06:05
印尼攜手輝達、Cisco及IOH　邁向主權AI目標

印尼攜手輝達、Cisco及IOH　邁向主權AI目標

在印尼政府的支持下，NVIDIA、Cisco與IOH領導者共同揭幕全新的AI卓越中心，致力於推動在地AI研究、培育本土人才，並透過NVIDIA Inception新創計畫加速創新發展，作為全球最大的新興市場之一，印尼正積極邁向「2045黃金願景」，透過數位科技的應用，串聯政府、企業、新創與高等教育機構，全面提升各產業的生產力、效率與創新能力。

2025-07-12 06:00

讀者迴響

熱門新聞

獨／中信銀73萬數位存戶注意　7／28起ATM日額縮至1萬元

川普對歐盟、墨國徵30％關稅！專家：期待落空

00919大換股、高配息！　專家：背後潛藏2隱憂

台灣對等關稅將出爐　法人估指數區間22000～23000點

台泥庫藏股自救卻破底　專家：反傾銷稅成轉捩點？留意結構性挑戰

特斯拉船暫停生產Optimus　技術瓶頸可能引領人型機器人產業轉型

台電未獲得千億撥補　經濟部5大說明電價議題

全美零售聯合會估下半年進口櫃量僅7月增2.1%　之後雙位數負成長

新光金掛牌23年今走入歷史！爆112萬大量　刷史上第3

關稅談判籌碼？　路透：台灣中油有意收購美國頁岩氣資產

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【獨自升空】玩六福村大怒神被朋友出賣　下來趕緊喝酒壓驚XD

【就跟你說了放手】秀朗橋拖板車「頭身分離」 後方駕駛急煞嚇傻

敏感小孩堅定看到人 媽媽超怕：哪裡有啦

【撞好大力...】北市員警凌晨出勤遭撞飛　安全帽脫落重傷送醫

昔日直拍女神Hani近況曝光　樸素現身「沒人認出來」

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366