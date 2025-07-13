獨／中信銀73萬數位存戶注意　7／28起ATM日額縮至1萬元

▲第3類帳戶持金融卡到ATM提領現鈔難度提高，圖為示意照。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

73萬中信銀第3類數位帳戶存款人注意！為了強化數位存款帳戶風險管控，中信銀宣告調整第三類數位存款帳戶金融卡每日提款限額，由現行12萬元大幅縮至1萬元，7月28日起正式生效。

中信銀第三類數位帳戶設立規定，使用他行臨櫃開立的帳戶驗證、使用中信銀信用卡驗證開戶，至6月30日止開戶數高達73萬4644戶，為市佔率前6強的銀行。不過中信銀並非最早祭出類似規範的銀行，今年6月底兆豐銀也提出類似規定，市場預期第3類存戶未來資金調度彈性會愈來愈低。

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目前中信銀規定，第3類數位帳戶持金融卡在ATM提領現鈔，每日、每月限額皆為12萬元，不過7月28日起，每日台、外幣合計提款限額降會降到1萬元，每月ATM提領限額則維持12萬元。

數位帳戶龍頭台新銀目前暫未出手修正規範，台新銀因推廣Richart有成，旗下擁有逾206.12萬第3類數位帳戶，公司規定Richart金融卡在台新銀ATM提款額度台、外幣每日最高上限為15萬元；擁有逾142萬第3類數位存款帳戶的國泰世華銀則是規定金融卡透過ATM提領，每日最高限額只有10萬元。

數位帳戶因24小時皆可線上受理業務，不受時間、地點限制，近年來廣受好評，金管會統計至今年第1季底，國人數位帳戶開戶數已來到2558.5萬戶，其中有超過一半以上為透過其他銀行存款或信用卡、既有信用卡戶於線上開戶的「第3類帳戶」，這類帳戶含純網銀在內，全國共有1423.6萬戶。以自然人憑證或前往臨櫃且經「金鑰憑證簽章」驗證為本人辦理的第一類帳戶約497.49萬戶。

至於開立數位帳戶前已經和該銀行開立過傳統帳戶，可以確認該行有開戶人的存款帳戶，至第1季底戶數達637.42萬戶。