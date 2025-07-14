「台灣帛琉商品暨文化展」化身嘉年華　台灣夜市活動熱鬧非凡

▲我國駐帛琉大使黎倩儀(左一)與帛琉總統惠恕仁(左二)一同參訪攤位，獲我商熱烈歡迎。(圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導



為深化台灣與帛琉之友好關係，展現臺灣多元文化與優質產品，外貿協會本月11日至13日在帛琉科羅州Surangels購物中心舉辦為期三天的「台灣帛琉商品暨文化展」，展出多項契合當地需求的台灣商品，更首創導入具濃厚台灣風味的互動嘉年華活動，吸引當地民眾與觀光客踴躍參與，場面熱鬧滾滾，為台帛雙邊關係注入文化與經貿雙軌推進的新動能。

本展由外交部委由外貿協會舉辦，並於7月11日於Surangels購物中心舉行台灣館開幕儀式，由我國駐帛琉大使黎倩儀與帛琉總統惠恕仁、第一夫人Valerie Whipps、南女王Bilung、北女王Ebi Reklai、人力資源文化觀光暨發展部長Ngiraibelas Tmetuchl、眾議院議場領袖Warren Umetaro、參議員Secilil Eldebechel等多位政要及貴賓共同揭開展覽序幕。

黎大使致詞表示，自2022年起台灣多次在帛琉舉辦商品展覽，兩國經貿往來成果豐碩，此次更結合文化與嘉年華形式，期以軟實力深化彼此了解，奠定長遠邦誼基礎。

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▲屆展覽首次於帛琉當地舉辦夜市小遊戲活動，成功引爆熱潮，現場人流絡繹不絕。(圖／貿協提供)

展期第二日登場的「台灣夜市活動」現場熱鬧非凡，透過射氣球、套圈圈、打彈珠等具有代表性的夜市小遊戲，生動展現台灣庶民文化的活力與創意，吸引大批帛琉民眾參與。現場亦準備多款大玩偶、實用小物及台灣特色古早味糖果作為獎品，充滿濃濃台味與童趣，成功讓帛琉民眾在遊戲中認識台灣、在互動中感受台灣人的親切與創意。

本屆展覽共計29家台灣企業參與，其中16家為實體參展、13家以型錄參展方式呈現，展出內容涵蓋太陽能支架、儲能設備、潛水用具、食品加工機械、各式食品、日用品與家具用品等多元領域。

亮點展品包括宏碁百分之百持股之智頻科技推出的「Acer Power Bar」小型儲能櫃，搶攻帛琉綠能市場；璟元科技專攻熱處理鋁鎂6061-T6合金太陽能支架，擁多項國際專利，展現臺灣精密製造實力，

豊禾文創的環保防曬棒也因符合永續旅遊趨勢而備受青睞。捷你爾公司為專業潛水設備製造商，其潛水衣及水肺等相關設備吸引帛琉專業買主駐足詢問。新勝盛家用品系列更在開展首日即搶購一空，顯示台灣產品具備高度市場競爭力。

本次參展的我食品業者展出品項豐富，契合帛琉市場需求，包括素肉乾、益生菌、果乾、水果啤酒、餅乾、爆米花、酥餅及醬油等，除吸引當地大型超市業者如WCTC及Surangel's現場洽詢外，亦吸引眾多民眾試吃與採購。此外，針對帛琉豐富的海上觀光產業，本屆展覽首度規劃「潛水用品專區」，為兩國相關專業產業提供合作的平台。

帛琉為我在亞太地區的重要友邦，國土面積約459平方公里、人口約1.8萬，人均所得達17,000美元，主要經濟來源為觀光業，並積極推動經濟多元與數位發展。台帛兩國長年維持穩定友好邦誼，經貿往來更穩健成長，2024年我對帛琉出口金額達810萬美元，年增率11.6%，出口品項以食品、電子、機械與建材為主，台灣產品在當地市場逐漸建立品牌與口碑。

此次「台灣帛琉商品暨文化展」成功融合外交意涵與產業實力，不僅向帛琉民眾展現臺灣文化魅力，也讓雙邊合作有更多創新交集。貿協指出，展覽雖落幕，但台帛情誼持續升溫，未來雙方將在文化交流與經貿合作兩大方向持續深化，攜手共創南太平洋友好典範。