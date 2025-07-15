台積電超狂！營所稅唯一破千億元　連莊繳稅王

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者陳瑩欣／台北報導

報稅季結束，財政部統計企業繳稅排行，仍由台積電（2330）自繳稅額衝上2862.61元營利事業所得稅蟬聯「繳稅王」，推估營所稅額已破千億元，遙遙領先各大企業。

財政部財政資訊中心近日發布營利事業所得稅結算申報統計表，全國營所稅總自繳稅額5,834.5億元，比去年成長6.21%，除了台積電榮登繳稅王以外，鴻海（2317）、陽明海運（2609）、聯電（2330）等分居第2至4名，不過上述企業自繳稅額僅約在數十億元之譜，尚未破百億元。

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統計顯示，2024年度營所稅結算申報件數112.4萬件、年增2.91%，自繳稅額5834.5億元、年增6.21%；另有基本稅額及未分配盈餘申報自繳稅額億及218.48億及431.07億元，分別年增131.78%及年減38.78%。

各地區國稅局中，北區國稅局因轄區內有許多上市櫃公司、科學園區等，營所稅申報件數及自繳稅額最多，今年營所稅結算申報件數38.8萬件、年增3.11%，自繳稅額2862.61億元、年增19.54%，且其轄區內今年再度創下單一企業繳稅破千億元的紀錄，惟實際繳稅資料基於個資法規，無法揭露。