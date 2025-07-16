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搶攻工業用嵌入式儲存市場　預計7月17日登錄興櫃

▲▼英柏得董事長林傳生。（圖／英柏得提供）

▲英柏得董事長林傳生。（圖／英柏得提供）

記者高兆麟／台北報導

專注於工業級快閃記憶體模組與工控平台整合服務的英柏得科技（7843），預計於114年7月17日登錄興櫃掛牌交易，英柏得長期深耕工業用嵌入式儲存領域，產品廣泛應用於工廠自動化、監控錄影、車載、醫療裝置及工業物聯網（IIoT）等高可靠度環境，113年營收達2.7億元，毛利率約46%，歸屬母公司稅後純益為5,175萬元，每股盈餘（EPS）為1.81元。

英柏得成立於2013年，由一群具快閃記憶體應用開發經驗的資深團隊創立，專注於工業級快閃儲存模組與應用平台整合解決方案，以自研控制器技術為核心，結合硬體、韌體、軟體的系統整合能力，持續深耕工業自動化、智慧醫療、邊緣運算、AIoT、車載資訊等高可靠應用場域。公司核心產品涵蓋：工業級 SD/microSD 卡、eMMC / eSD / eSSD 等工業級嵌入式模組、工業級SATA / PCIe SSD 固態硬碟、工業用 USB隨身碟、具防寫、加密、安全驗證等功能的資安儲存產品（如WORM卡）。

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此外，英柏得也提供工控平台客製化整合服務，涵蓋硬體架構、韌體開發與系統整合，協助客戶建構穩定可靠的嵌入式平台。其中，工業用eMMC及PCIe Gen4 SSD在114年度已陸續量產，並獲得多家工控與嵌入式平台大廠導入，預期將推升高毛利產品佔比。

目前英柏得營收主要分布於亞洲市場，其中台灣及亞洲占九成以上，主要來自工廠自動化及網通設備應用，其中又以日本市場增長最為快速，目前已設置日本子公司作為在地技術服務窗口，進一步與日本中部汽車產業及自動化客戶建立長期合作之關係。

英柏得自成立以來，秉持「專業、品質、服務」為核心價值，透過不斷地創新研發、設計改良，致力於提供高品質、高可靠度的工業級閃存模組，滿足客戶在各種工業應用場合上的使用需求，深耕工業級嵌入式應用市場，期許成為工控閃存模組與系統平台的領導廠商。

英柏得未來將持續聚焦高附加價值儲存應用，持續投入前瞻產品與技術的研發，打造全方位工業記憶體與系統解決方案供應商。未來也將積極拓展美國、歐洲及東南亞市場，提升海外營收占比，並與更多ODM/OEM夥伴合作，共同開發次世代儲存應用場景，迎接全球工業AIoT的成長契機。

關鍵字： 英柏得

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