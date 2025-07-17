富邦證券聯手富果　推出新一代Python API

▲富邦證券再度攜手金融科技新創公司「Fugle富果」，升級程式交易系統架構，強化即時下單與行情處理效能。（圖／富邦證券提供）

記者巫彩蓮／台北報導

為提升對程式交易投資人的服務，富邦證券再度攜手金融科技新創公司「Fugle富果」，推出新一代Python API，全面升級程式交易系統架構，強化即時下單與行情處理效能。富邦證券新一代Python API不僅支援網際網路資料中心(IDC)環境，更可串接電子式專屬線路(DMA)進行下單，有效降低交易延遲、提升執行效率，為程式交易投資人提供更快速、穩定且靈活的操作體驗。

富邦證券表示，為因應高頻交易與程式交易需求，投資千萬級硬體設備，全面升級接單主機效能，並導入現場程式化的邏輯閘陣列（FPGA，Field-Programmable Gate Array）技術，強化行情系統。FPGA具備高度可配置性，能依照使用者需求調整硬體邏輯架構，有效提升行情資訊的傳輸效率與準確性。此舉不僅展現富邦證券在技術層面的深耕與投入，也反映其對程式交易市場長期發展的高度重視。

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此外，新系統亦採開放式架構，整合原有DMA環境與e01、e+等交易平台，支援跨平台操作，並提供信用交易、帳務等完整功能，滿足不同層級程式交易使用者的多元需求。透過API串接，使用者可依自身策略靈活設計交易程式，實現高度自動化與個人化的交易操作。

富邦證券觀察，程式交易已逐漸從少數專業人士的專利，轉變為廣泛投資人採用的主流操作方式，為協助使用者快速上手並持續精進，配置專業技術團隊，提供從API串接教學、系統架構設計到策略優化的全方位支援；未來，富邦證券將持續推動交易系統創新與升級，致力打造穩定、高效且具前瞻性的交易環境，提供投資人操作體驗流暢的交易平台。

