裕民擴大參與風能相關運務　投資近50億建造兩艘風電維運母船

▲圖為裕民風能現有的風電維運船。（圖／裕民提供）

記者張佩芬／台北報導

裕民航運(2606)擴大參與風能相關運輸，上周五(18日)晚間9點多公告由新成立的兩家子公司，裕普一風能股份有限公司與裕普二風能股份有限公司，各投資建造1艘高規格的風電運維母船(CSOV)，在挪威建造，每艘造價約7000-8000萬歐元，約在新台幣23.84-27.24億元之間，新船預計兩年後交船。

裕民在2021年6月就與丹麥商WMO成立裕民風能航運公司，購置2艘人員運輸(CTV)二手船「裕風3號」(UMO Mistral)及「裕風5號」(UMO Scirocco)，2022年4月已完成轉籍入級，抵達台中港，加入離岸風電的工作人員運輸與補給業務。

[廣告]請繼續往下閱讀...

一個風場至少約需4-5艘人員運輸船、1-2艘維修工作船，裕民風能航運購置的三體式CTV二手船，帶動運維補給、人力運輸之流動效率，彌補因疫情延宕的風場進度。

裕民風能航運也在泰國船廠訂造2艘新船委託泰國船廠建造中，於2023年下半年交船營運，滿足國內風場海事船舶的需求。稍早丹麥商WMO已經退股，裕民風能成為裕民航運百分之百子公司；公司高階表示，裕民風能目前業績已達到兩平。

這次新設的兩家風能公司，為分散營運風險，沿襲海運界常見一船一公司慣例。裕民尚未公開新造船規格，根據大陸造船場新近交船的風能運維母船，船隻經過特別設計的後作業甲板，可根據不同作業需求搭載多樣化的技術裝備，能夠執行深遠海風電運維、海纜鋪設及檢修等工程服務，是深遠海風電開發及其他海洋工程作業的保障利器。