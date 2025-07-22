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標普、那指創新高　4大特殊產業ETF大啖AI商機

▲▼紐約證券交易所,美股。（圖／路透）

▲美國科技股創新高，4大特殊產業ETF績效突出。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

上周台積電（2330）第二季法說定槌，釋出全球AI需求展望樂觀，支撐美股下半年多頭漲勢，主要受惠於AI紅利驅動的「電力基建」、「智駕車」、「航太科技」與「機器人」等4大特殊產業指數，在這波美股4月低點反彈以來，指數出現「有基之彈」，平均上漲約42.6%，超越標普500指數的26.4%，帶動追蹤相關指數的被動式ETF，近來股價表現強勢，其中，表現最好的是新光美國電力基建(009805))ETF，近1周上漲4.87%表現領先、富邦未來車(00895)ETF、國泰AI機器人(00737)兩檔ETF也分別上漲4.21%、4.03%，周漲幅都有逾4%以上的表現，而元大航太防衛科技(00965)周漲幅為3.59%。

新光美國電力基建(009805)ETF經理人劉恆誌表示，美股標普500、那斯達克指數持續創新高，代表市場資金重返科技主流趨勢不變，同時，也預告美股下半年多頭支柱除科技股外，直接受惠於AI驅動成長的電力基建、智駕車、航太科技與機器人等投資主題商品，市場投資買氣也不斷升溫，另從評價面來看，像電力基建類股，近年受惠美國AI資料中心等需求暴增，股價雖然隨AI股持續上漲，但交投熱度不若AI股過度擁擠，評價面也不如科技股攀高，預估今、明兩年美國在AI晶片、AI伺服器、資料中心等泛AI商機越燒越旺帶動下，電力基建股還有肉可吃，中長期投資潛力佳。

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投信法人表示，美股下半年關稅陰霾漸散，在大型企業獲利強勁與投資人對經濟前景樂觀的雙重帶動下，市場預估資金將重返股市等風險性資產押寶，預期標普500指數未來12個月後，有機會再上漲10%，主要原因來自企業資本支出熱潮出現，成為美國經濟成長引擎，包括晶片巨頭或雲端大廠積極推動人工智慧，大力推動算力基礎設施、形成AI軍備競賽；能源與公用事業也投入數十億美元於技術與基建(核電計劃復興、舊電廠延役等)、以解決電力需求缺口，支援AI應用。

另外，輝達CEO黃仁勳在今年2025 GTC大會上強調，全球AI如火如荼發展下，以美國為首的AI，正從感知AI、生成AI邁向代理AI與實體AI。市場分析師表示，實體AI最明顯的應用場域是機器人、智駕車，與任何製造業相關的智慧工廠等，未來百工百業跨足AI新應用商機到處可見，預估從2025下半年年起，全球實體AI浪潮持續升溫，美股多頭新支柱，除AI晶片、AI伺服器外，未來實體AI(機器人、智駕車)、代理AI(AI Agnet)領域，將有新一代隱形冠軍企業冒出頭，看好AI週邊受惠產業潛力大，值得長期關注。

新光投信表示，2025下半年美股企業資本支出強勁、市場投資信心回籠，加上下任Fed主席上台後，貨幣政策只會更傾向寬鬆，讓降息成為美股下波成長動能，預估市場資金將開始尋找「長倍股」投資機會，現階段除AI半導體產業外，其他像電力基建、機器人、智駕車、航太科技等特殊產業，也都有機會雨露均霑，更多潛力企業值得長期布局，建議投資人可以透過股票ETF作被動投資，一網打盡績優中大型權值股投資機會，掌握美股下波「新AI紅利族群」股價強勢表現契機。
 

關鍵字： 美股ETFAI特殊產業股市

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