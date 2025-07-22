MSC瘋狂擴張　今年新增運力占全球近三成、又加造12艘超大船

▲業界龍頭地中海航運瘋狂擴充。（圖／取自洛杉磯港官網）

記者張佩芬／台北報導

今年上半年，全球貨櫃運力增長放緩，但是業界龍頭地中海航運(MSC)是瘋狂擴張，該公司新增運力佔全球增量的近三分之一，持續擴大與第二名馬士基的差距，今(22)日傳出已在大連恆力重工確認了兩艘2,2萬箱LNG雙燃料船的選擇，另外加在舟山長虹國際造船廠簽署了兩艘2.17萬箱LNG雙燃料船訂單，都是預計2029年交船。

今年上半年全球增加118萬箱(20呎櫃)運力，增幅為3.8%，與近年來持續高速擴張的趨勢相比明顯降溫，但地中海航運除外。台灣業界高階分析，MSC到今年7月初，現有船隊共924艘，其中294艘是租賃船舶，因此公司在市場不好的時候可以大量退租船舶，有很大調節空間，且MSC買了不少二手高齡舊船，這些船也是隨時可以當廢鐵賣的。

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根據Alphaliner為信德海事網提供的最新數據顯示，截至2025年7月1日，MSC的總運力達到666.9萬箱，較年初增長36.5萬箱，漲幅達5.5%。新增運力主要來自新造船(共25艘，合計31.7萬箱)與二手船收購。新船中包括12艘「新巴拿馬型」船舶(裝載量在15,400-16,200箱之間），顯著增強了其獨立航線網路能力。

MSC近年來擴張步伐幾乎沒有間斷：2021年該公司運力增長了10.7%、2022年增長了7.5%、2023年更達到了22%、2024年仍達12.3%。如今，其與排名第二的馬士基之間的運力差距已達210萬箱，這個差額就幾乎相當於全球第六大日本海洋網聯船務(ONE)整個船隊的總運力。

更令人矚目的是，MSC目前尚有超過38萬箱的新船將在年內交付，其總訂單量更是高達124艘202.13萬箱，在訂單船舶運力上也領先第二名的達飛超過50萬箱。

MSC運力在2023年突破500萬箱，2024年7月突破600萬箱，今年內估計就會突破700萬箱，增速非常驚人。