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快訊／大樂透4.9億開獎！本屆最高獎金來了　中了提早退休

▲▼大年初三彩券行人氣刮刮樂大樂透買氣人潮絡繹不絕。（圖／記者呂佳賢攝）

▲大樂透今晚頭獎上看4.9億元。（圖／記者呂佳賢攝）

記者柯沛辰／台北報導

大樂透已經連14槓，今晚頭獎上看4.9億元，是第五屆（2024年1月1日）以來最高頭獎總獎金。

台彩22日晚間開出第114000072期大樂透，獎號由小到大依序為05、17、19、26、27、39，特別號10

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關鍵字： 大樂透台彩大樂透開獎

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