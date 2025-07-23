他被蘋果公司害慘賠百億　還被郭台銘點名下台

▲鍾志明帶領正達走出谷底，擊敗旭硝子拿下日本豪車大單。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

鴻海集團轉投資的正達國際光電營運在2015年陷入谷底，董事長鍾志明甚至被當時的鴻海董事長郭台銘點名撤換，最後竟因為正達虧損負債百億沒有人敢接而逃過一劫，對此，鍾志明自嘲：「十二生肖我屬貓。」

「我們被蘋果公司害慘了。」正達國際光電董事長鍾志明苦笑著說：「當時蘋果要求正達在成都大擴產，投資了75億元，iPad銷售量遠不如預期，最後只好把廠房賣掉退出市場，光是在2015年，正達就虧掉50億元，還好當時沒有答應蘋果做iPhone的保護玻璃，不然就更慘。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

問題是，同樣是蘋果供應鏈，為何中國的競爭對手藍思科技和伯恩光學可以存活？「因為他們有中國政府的補助。」鍾志明無奈地說，「那些補助是台灣廠商拿不到的。正達在蘋果供應鏈被中國廠商取代的模式，估計特斯拉會是下一個，因為現在特斯拉在中國的銷售量已經開始下滑，接下來他們應該會輸給比亞迪。」

由於無法與中國同業競爭，公司又出現大虧損，2105年鍾志明一度遭郭台銘要求下台負責，但逃過一劫的關鍵，竟是因正達高達百億元的負債和虧損沒人敢接。

「十二生肖我屬貓。」鍾志明自嘲，「我的生命力很強，雖然曾經罹患肺癌、甲狀腺低下以及心肌梗塞，最後都沒事，就連醫生也很訝異；我也沒想到正達這麼慘還可以硬撐過來，最慘的時候天天跑3點半，甚至還跟媽媽借了5,000萬元應急。」他回憶說。

就在正達放棄iPad訂單之後，鍾志明開始推動正達重生計畫，透過處分資產、精簡人力以及募資創造現金流，其中，員工數從高峰時期的9,000多人縮編到現在只剩531人，等於縮編了九成四，成都和龍華的工廠與設備也陸續轉賣60億元償還借款，鍾志明還找了前奇美電副總經理許庭禎擔任業務開發顧問，幫忙籌資24億元，因此，正達不但沒有倒閉，負債降到只剩13億元，今年甚至還有能力到越南擴廠。

曾幫忙正達籌資的許庭禎則對本刊表示，正達的多曲面玻璃技術獨到，看好這項技術在豪華車市場的發展潛力，「能夠打敗日本的Asahi（旭硝子），進入日本豪車供應鏈，表示他們的品質已經超越Asahi才可能這樣。」在面板業經營了大半輩子的許庭禎，拿著正達的產品對本刊說：「當我知道這個消息的時候，真的很Surprised（驚喜）」。



更多鏡週刊報導

財經時事／度過啃毒蘋果慘賠百億低潮 正達轉進豪車多曲面玻璃大翻身

慘賠百億大翻身1／被紅色供應鏈搶光生意 他曝中國奧步預見特斯拉慘況

慘賠百億大翻身3／花十年償還百億 正達出售萬坪廠房3科技大廠出手搶