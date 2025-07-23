出口、AI需求強勁　星展銀行上調今年台灣GDP至4％

▲星展銀行上修今年台灣GDP至4%。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

星展銀行舉辦2025年第三季經濟展望線上記者會，由集團資深經濟學家馬鐵英擔任主講人，反映提前出口和強勁的AI需求，星展將2025年的台灣GDP成長預測從3%上調至4%，同時，考慮到提前出口的回落以及全球宏觀經濟環境的疲軟，2026年的GDP成長預測從2.4%下調至2%。

美國對台關稅尚未出爐，星展銀行認為，對等關稅對台灣經濟的總體影響，預計將小於4月時原先的擔憂程度，由於科技類產品已被排除在外，受對等關稅影響的產品範圍已顯著縮小，產品價值約為300億美元，僅佔美國從台灣進口總額的26%。

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半導體關稅仍然是一個主要挑戰。根據IEEPA徵收的對等關稅目前面臨法律挑戰，而半導體關稅將透過美國商務部的232條款調查來實施，確定性程度相對更高。

如果半導體關稅僅限於晶片，其對台灣的影響應該不大，2024年美國從台灣進口了155億美元的半導體，僅佔其從台灣進口總額的13%。由於替代品有限（尤其是先進節點晶片），加上價格彈性較低，台灣晶片製造商應有能力將成本轉嫁給美國客戶。

然而，如果半導體關稅擴大到廣泛的科技類產品，將帶來顯著影響，2024年除半導體外，美國從台灣進口了價值620億美元的資訊與通訊類產品（簡稱資通產品），包括顯示卡、AI伺服器等產品，這些產品加起來佔美國從台灣進口總額的一半。即使彈性較低，被列入關稅清單也會對台灣的出口和GDP產生較大影響。

台美有可能達成貿易協定，台灣有空間對美國進一步開放國內市場，目前台灣在農業和汽車領域的進口關稅與非關稅壁壘較高，美國對台出口的產品中，原油是最大類產品，肉類和乘用車僅位居第七和第八位，2024年的出口額均僅約10億美元左右。

擴大農業和汽車領域的美國進口，預期將惠及台灣消費者，且不至於對國內業者造成嚴重競爭。根據顯性比較優勢指數（RCA），美國在農業、能源和交通運輸領域實力雄厚，而台灣在電子、化學品、橡膠、塑膠和金屬領域表現優異，雙方在貿易結構上處於互補。

台灣第二季出口較去年同期大幅成長34%，主要受對美國市場出貨量的推動，這可能意味著3個月的關稅暫停期間，出口商在提前出貨。同時，出口大幅成長主要受資通產品帶動，台灣的出口表現亦優於其他亞洲主要經濟體，這也顯示AI相關的科技產品需求仍然強勁。



