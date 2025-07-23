今年第5檔ETF下市！　00794B確定8／22終止買賣

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

今年第5檔ETF上市案出爐！櫃買中心公告，群益證券投資信託股份有限公司(簡稱群益投信)經理之「群益特選債券ETF傘型證券投資信託基金之群益7年期以上中國政策性金融債ETF證券投資信託基金（00794B）受益憑證，將於114年8月22日起終止櫃檯買賣。

櫃買中心表示，由於00794B淨資產價值於114年7月7日之最近30個營業日平均值低於新台幣1億元，已達終止證券投資信託契約標準，經群益投信向主管機關申請終止該基金之信託契約並獲得核准，依據櫃買中心「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」第12條之13規定終止櫃檯買賣。

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今年以來ETF下市案頻出，在00794B之前，已下市ETF包括富邦中國政策金融債券ETF（00718B）、富邦中國投等債ETF（00784B）、復華次順位金融債（00790B）與新光標普電動車ETF（00925）等。

季配型00794B在108年3月27日成立，同年4月30日掛牌，根據集保統計，00794B目前受益人僅166人，基金淨資產價值為4635萬8178元。

依規定ETF在核准終止到下市日的中間大概有1個月的時間，這期間都還可以進行交易；而如果是持有該ETF到下市，就要等基金清算後結算出淨值再分配給投資人。