新卡神沒靠爸媽30歲買房　超狂省錢術滾出500萬

▲信用卡達人李勛將省下的錢轉入投資滾大資產。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

信用卡達人李勛平日精省的態度，在朋友圈是出了名的，即使今天小有成就，他也沒放棄精省原則，凡事都會細算清楚。而他將省下的錢逐步轉入投資，靠著市值型ETF滾大資產，30歲前已晉升有殼一族，超車同齡朋友。

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30歲存到500萬、買下人生第一間房子，很多人看到這樣的成績單，第一個反應通常是：家人有贊助吧！但南部小孩、北上打拼的信用卡達人李勛，確是踏實的靠著自己省錢、存錢且投資達陣。

談到李勛，財經節目主持人詹璇依及葉芷娟不約而同說的第一句話都是：「他真的很省！」。葉芷娟笑著說：「李勛對便利商店《i珍食》優惠如數加珍，大熱天趕通告也不會搭小黃，只搭公車或捷運，有時錄影製作單位剩下的便當也會帶回去；沒因小有成就而放棄自己的原則，真的很讓人欽佩。」

李勛說，「省」對他來說已經是習慣了，學生時代他規定自己一天只能花150元，打工時也會特意找有供餐的地方工作，而且午餐只去學生餐廳，因為餐廳秤重計費，所以只夾比較乾的菜，「如果有湯水，一定想辦法瀝乾，且菜要平鋪在菜盤上，秤起來比較輕。」想起學生時代的省錢妙招，李勛大笑起來。

不只靠著省錢累積財富，李勛更進一步投資。他透露，當存款達百萬後就開始投資，拿了約30萬買入金融股及ETF，只是沒多久遇上新冠疫情，帳上很快虧了超過30%，「我還一度懷疑投資是對的嗎？」被恐懼情緒綁架，李勛認賠賣出，事後市場反彈，才讓他學到一課。

「現在我用定期定額的方式買入ETF，每週、每月扣款3000至5000元。」李勛提到，早期也買過高股息ETF，想用被動收入給自己安全感，但後來想想覺得沒必要，因為每個月都有收入，而高股息ETF的配息重新投入市場，需要再被扣稅及手續費，其實不划算。

於是他慢慢將資金漸轉往元大台灣50（0050）、富邦台灣采吉50（006208）、富邦公司治理（00692）、及元大台灣卓越50ETF連結基金，帳上只保留少部分高股息ETF。

4月初的股災，李勛也閉著眼睛加碼0050，他坦言，恐懼時進場真的很不容易，但有了新冠疫情的經驗，他告訴自己要勇敢一點。而隨著台股反彈5000點，李勛加碼的部位也有超過10%獲利，讓他在投資路上更添信心。更多精彩內容請點選影音連結https://youtu.be/Ycie4FEKoqs。



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