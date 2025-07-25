學者批日「5500億換15％關稅」害慘台灣：養大川普胃口

▲ 美日最終協議內容和紙板上印有的數字有所出入。（圖／翻攝自X）

記者葉國吏／綜合報導

日本用5500億美元換來15％對美關稅，此舉讓亞太商工總會執行長邱達生產生質疑，他認為日本根本拿不出這麼多錢，還可能把川普的胃口養大，進一步影響台灣及其他國家尚未敲定的關稅談判。

川普日前強調開放市場就能享有稅率優惠，甚至主張「對美零關稅」是他的基本要求。財信傳媒董事長謝金河則在臉書提到，台灣可能需要以零關稅交換更合理的稅率，但對農業來說，這絕對是致命一擊。農經學者警告，若美國農產品零關稅進口，台灣的稻米產業恐面臨崩盤，雞肉與鮮奶市場也將受到嚴重衝擊，影響不容小覷。

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▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

根據《中國時報》報導，邱達生指出，日本的5500億美元投資多集中在能源、礦產等美國已有優勢的產業，且美國還將保留高達90％的利潤，讓人質疑日本談判立場的急轉直下。

邱達生以台積電案例做比較，台積電投資美國的1650億美元，雖金額僅為日本承諾的三分之一，但台積電專注於4奈米晶片等高端技術，投資效益遠高於日本的規劃。

台大農經系主任張宏浩則擔憂，美國向各國施壓取消保護性政策，若台灣被迫跟進，台灣農業產業恐怕難以全身而退。