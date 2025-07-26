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街口支付陷倒帳風暴　3家竄出爭當電支霸主

▲街口支付。（圖／記者楊絡懸攝）

▲街口支付。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

街口金科與泰山股權糾紛衍伸36億元資金爭議，導致街口金科子公司、電支龍頭街口支付意外「躺槍」流失商機，市場認為在這項重大事件衝擊下，國內電子支付業務有機會洗牌，其中有3家業者來勢洶洶，競逐龍頭大位。

玩股網近期刊載財經達人「玩股講客人」觀察，街口支付在爭議下引發用戶恐慌停用潮，市場份額恐出現重新洗牌。回顧目前國內電子支付市占率，街口支付長期位居龍頭地位，但若信任危機擴大，其他業者如台灣大、綠界科技與LINEPAY或將從中受惠，搶下街口原有的市場份額。

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玩股講客人認為，街口支付在消費者疑慮未除下解除綁定，意外開啟了一個市場重新洗牌的機會。目前國內電子支付市場由街口支付領跑，根據金管會最新揭露數據，街口支付及一卡通支付的市占率在伯仲之間，遙遙領先其他業者。然而一旦龍頭因為信任危機倒下，市場空出的巨大份額，勢必吸引其他電子支付業者積極搶攻。

▲▼玩股網1。（圖／記者巫彩蓮攝）

▲電子支付業務概況。（圖／金管會）

根據金管會最新揭露的數據，截至114年5月，國內電子支付市場使用者人數總計約為3,263萬人次，其中市占率最高的是一卡通票證與街口支付，兩者並列第一，分別占比21%，使用者人數約為694萬與681萬人次；緊追在後的是全支付電子支付，占比達18%，使用者人數約600萬人次。後續的悠遊卡、玉山商業銀行、全盈支付則分別擁有359萬、293萬及230萬人次的使用規模，市占率分別為11%、9%、7%。由此可見，若街口支付因為倒帳風暴失去市場信任，約681萬使用者所代表的巨大市場空間，絕對會成為其他業者積極爭取的新戰場。

這還有一個重點是，前五大支付的市占率就已經八成，大者恆大就是如此，完全符合八二法則，按照使用者習慣以及電商生態，當然要考慮的還是市占率，因此我也可以大膽假設，即使街口人數都沒人用，大家跳槽還是會找前五大，所以大者恆大的情況下，一卡通、全支付、悠遊卡、玉山就很有機會分食，而這些公司的背後是誰？一卡通來自高雄市政府，全支付是全聯推出的，悠遊卡則是台北市政府，玉山當然是最早以前的PI錢包，前幾大在草創也都跟玉山合作，但這顯然是客戶黏著度以及通路的議題，北高市府有捷運系統，而全聯不用多說就是自家會員使用。

換句話說，玉山建立了平台，在大家技術及條件成熟了之後，後面要拼的還是「後台實力」，因此接下來我也另外分享三家未來可能殺出重圍的電支概念股，背後同樣都是超級富爸爸，包括台灣大哥大、綠界科技與LINEPAY皆虎視眈眈。

台灣大哥大（3045）

▲▼玩股網2。（圖／記者巫彩蓮攝）

▲台灣大爭搶電支業務。（圖／玩股網提供）

近期跨足比特幣買賣業務，未來更可望推出比特幣支付商品服務，另外公司也入主精誠，積極布局資安與AI市場，在金融科技轉型上逐步站穩腳跟。上圖顯示台灣大積極跨足虛擬資產交易，推出「TWEX台灣大虛擬資產交易所」系統，提供民眾更便利的比特幣及其他虛擬貨幣的交易管道，象徵台灣大將電子支付與虛擬資產進行創新結合，大家還在觀望之際，他們已經提早進場，再加上背後擁有富邦金控的後台，直接以正規軍的姿態進場，甚至可能成為台灣政府跨入數位資產領域的最佳後盾。

綠界科技*（6763）

▲▼玩股網3。（圖／記者巫彩蓮攝）

▲綠界電支架構。（圖／玩股網，下同)

深耕企業端電子支付服務，為眾多企業提供電子商務的支付整合解決方案，市占率穩定且逐年攀升，已成為國內第三方支付領域的主要業者之一。而上面的圖片展現出綠界科技的軍火商實力，透過全方位的支付解決方案，包含信用卡交易、行動支付(TWQR與綠界APP)、ATM虛擬帳號、超商條碼、終端機支付以及即將推出的微信支付，成功構建一個多元完整的支付生態系統，一站式整合系統絕對是企業最愛，也難怪裕富數位找他們做，而個人用戶為主的「綠界Pay」推出之後，這能更方便企業輕鬆開拓市場，直接從B2B殺到B2C，目前微信支付的客戶也開始慢慢擴張，等於台灣夠大的行動支付商都已經是囊中物。

LINEPAY（7722）

▲▼玩股網4。（圖／記者巫彩蓮攝）

LINE用戶，目前總用戶數高達1,310萬！這等於是後起之秀，一但街口支付走下坡，又失去補貼，大家絕對會持續跳槽，尤其近期LINEPAY成功上市後，資本實力更加茁壯，且業績持續創新高，成為街口支付最具威脅性的競爭對手。當街口陷入危機時，消費者極有可能轉投LINEPAY，讓其快速提高市占率，甚至進一步超車。從交易量來看更是驚人，截至2024年交易量已達7.56億元，相比2021年成長近2倍，更兇猛的是用戶綁卡數超過1,950萬張，約占全台流通卡數的三分之一。最後再說一下，街口支付只是一個轉換平台，你看到平台出事之後，直接把原本信用卡移除，LINEPAY打開再把信用卡綁過來，這需要一分鐘嗎？根本就沒什麼轉換成本，太簡單了，所以根據我的判斷就是簡單一句話，「街口一倒，連加吃飽」，重點的重點來了，他背後股東還有富邦銀行。

金融業通常要出包才會產生版圖變化


金融業的市場格局一向難以快速改變，往往要透過重大事件才能撼動排名。就如同過去味全、頂新稱霸沙拉油市場多年，但因為地溝油事件而迅速失去龍頭地位，讓大統益快速竄升至今日的霸主地位。同理，街口支付若無法及時重建消費者信任，這場倒帳危機或許將成為其龍頭寶座動搖的轉捩點，並改寫電子支付產業的新局勢。再說一個坦白的，街口支付搞到泰山跟龍邦的經營權戰爭（有興趣可點我看2023年剛出事在第一時間發布的專題報導），這複雜度絕對不是電子支付系統出包修一修而已，未來可能還有更多潛在風險，理論上而言，如果你沒有非得使用街口支付的話，幹嘛拿自己信用卡跟銀行帳戶跟街口支付綁一起開玩笑呢？

本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負，相關文章來自《玩股網》。

關鍵字： 街口支付綠界支付LINEPAY台灣大哥大

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