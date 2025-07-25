快訊／大樂透5.5億號碼出爐！　近5年最高獎金來了

▲大樂透今晚頭獎上看5.5億元，是近5年來最高。（圖／記者呂佳賢攝）
記者柯沛辰／台北報導
大樂透已經連15槓，今晚頭獎上看5.5億元，為近5年最高頭獎總獎金，讓許多彩迷紛紛摩拳擦掌。
台彩25日晚間開出第114000073期大樂透，獎號由小到大依序為02、04、23、35、41、47，特別號06。
▲大樂透今晚頭獎上看5.5億元，是近5年來最高。（圖／記者呂佳賢攝）
記者柯沛辰／台北報導
大樂透已經連15槓，今晚頭獎上看5.5億元，為近5年最高頭獎總獎金，讓許多彩迷紛紛摩拳擦掌。
台彩25日晚間開出第114000073期大樂透，獎號由小到大依序為02、04、23、35、41、47，特別號06。
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有「周杰倫概念股」之稱的巨星傳奇（6683.HK）竄出新金主！台灣上櫃公司威剛（3260）今（25）日公告，董事會通過對巨星傳奇投資案，每單位買進價格上看17.5港元，交易金額上限約新台幣7億8456萬元，預計最多可持有巨星傳奇1400萬股。
2025-07-25 18:11
永豐金（2890）於今（25）日召開董事會，通過合併京城銀（2809）股份轉換基準日為2025年10月1日，股份轉換基準日係由雙方董事會共同議定，依股權轉換對價條件並考量雙方除權息之影響，每1股京城銀普通股股份將換發永豐金1.2375股普通股及26.75元現金，股份轉換案完成後，京城銀將成為永豐金百分之百持股之子公司。
2025-07-25 16:29
台新新光金（2887）昨（24）日正式成立，立馬展開子公司整併，台新人壽與新光人壽於今（25）日分別召開董事會決議通過以換股方式進行合併。台新人壽為存續公司，新光人壽為消滅公司，合併後存續公司將更名為「新光人壽保險股份有限公司」。
2025-07-25 16:13
前行政院副院長、前財政部長，並曾擔任央行副總裁的邱正雄不幸於本（2025）年7月22日因病辭世，享壽83歲。央行今（25）日發出專文緬懷邱正雄任公職期間的貢獻，並細數邱正雄多次帶領台灣解除多家金融機構危機，被前總統李登輝譽為「亞洲最佳財長」的因由。
2025-07-25 16:03
英特爾（Intel）第2季財報發布後市場評價不一，盤後股價先升後跌，不過半導體前分析師陸行之揭露4大亮點，力讚Intel新任執行長陳立武「比Pat（前任執行長基辛格）清楚台積電強在哪裡」。
2025-07-25 15:41
40.8萬股民注意！永豐金（2890）公告8月21日進行除權息，每股配發0.91元現金股息、每股配發0.34元股票股利，合計股利金額1.25元，最後過戶日為8月22日，停止過戶期間為8月23日～27日，9月22日股利發放日。
2025-07-25 15:39
台新金（2887）完成新光金整併案後，今（25）日量價回穩，現股上午盤翻紅小漲，不過辛種特別股「台新辛特」（28871）卻爆出逾30萬張成交量，導致股價翻黑跌逾1%。
2025-07-25 10:57
企業界已有零售教父徐重仁、和碩董事長童子賢等企業界重量級人士陸續對大罷免表態，台新金（2887）董事長、工商協進會理事長吳東亮今（25）日會員大會前被媒體問及關於大罷免看法。他表示，台灣按照法律舉行罷免選舉，不管結果如何都要接受，最重要的是選後，要回歸正常生活。
2025-07-25 10:29
美國晶圓代工廠英特爾（Intel）再次發動「手術式級」裁員，幅度約為15%。外媒指年底前將有超過2萬人飯碗不保，現有中階管理層可能只會留下一半。
2025-07-25 11:19
Intel（英特爾）25日公布2025年第二季財報，營收雖優於市場預期，但虧損幅度擴大，加上宣布多項裁員與削減投資計畫，盤後股價應聲下跌逾5%。這是新任執行長陳立武上任以來第二次對外發布財報。
2025-07-25 10:25
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