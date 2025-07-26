科技大廠財報利多周線5連線　台股短多掌控高檔震盪





▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

昨（25）日台股呈現量縮並於平盤上下震盪整理，周線呈現連續第5周收紅，PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，雖然台灣對等關稅稅率尚未出爐，對投資情緒造成干擾，但在美股持續創、指標科技大廠財報亮眼等利多加持之下，指數不僅來到波段高點，技術面也持續強勢，包括力守10日均線且重返5日均線之上，顯示盤勢再度轉由短多掌控，但若要見到持續上攻，可能需等不確定因素明朗後才可望有所表態，目前高檔震盪機率大。

廖炳焜指出，本周美股財報週，Google第二季營收與獲利在廣告與雲端業務表現強勁之下，雙雙優於預期，Google將年度資本支出預估大幅上修至850億美元，英特爾則是第二季營收優於預期。至於下周將登場的指標科技龍頭大廠包括Meta、微軟、蘋果、亞馬遜等，若能繳出亮眼成績且釋出正向展望，對於台廠AI供應鏈不啻為一大強勢支持。

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從經濟數據來看，表現也相對有撐，廖炳焜分析，台灣製造業PMI指數連續4個月位於擴張區間，儘管4月面臨關貿不確定性，使製造業動能的增速呈放緩跡象，然在各國積極緩解關貿壓力的氛圍下，製造業指數仍穩於擴張區間。若觀察未來6個月景氣指數，採購經理人對台灣景氣動能看好度有自底部回升的跡象，亦符合主計處預估今年下半年經濟動能可望先緩後升的趨勢。

在選股上，廖炳焜表示，目前宜選股不選市，佈局跌深題材股及長線趨勢股，眼見AI仍為今年台股動能主軸，在科技股方面，不妨以晶圓代工2奈米供應鏈、IC設計、IP、雲端AI、邊緣運算、光通訊、低軌衛星、機器人、摺疊手機等題材為主，在傳產則建議生技、食品、金融、航運等。

