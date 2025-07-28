00981A近一周獲加碼逾6萬張　總規模挑戰50億元

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

七月多家機構上調台灣全年經濟成長預測，基本面韌性足，使台股後市多頭有撐。近日加權指數站上23000點後轉趨盤整，短線將以區間震盪、個股表現機率較高。看好有機會創造超額報酬，投資人大舉加碼主動式台股ETF，推動該類型ETF規模突破150億元。投資專家指出，台股高檔震盪時，盤勢多以類股輪動為主，主動式ETF操作策略靈活，因此受到資金青睞。市面上主動式台股ETF中，主動統一台股增長ETF（00981A）近一周就獲得逾6萬張的加碼，發行張數的成長速度一騎絕塵，帶動規模逼近50億元關卡。

主動式台股ETF近一周新增發行張數排名

▲資料來源：各投信、CMoney, 為2025/7/25申購買回清單

根據各投信公布的 7/25申購買回清單，市面上已掛牌的主動式台股ETF共有五檔，有三檔ETF的近一周新增發行張數在一萬張以上。最受資金偏愛的主動統一台股增長ETF（00981A）周發行張數甚至暴增6.25萬張，主動安聯台灣高息ETF（00984A）、主動群益台灣強棒ETF（00982A）則分別以1.2萬、1.1萬張的增額位居第二、三名。以增幅計算，00981A近一周發行張數增幅達到17.6%，也是唯一一檔增幅達雙位數的主動式台股ETF。

目前已掛牌的主動式台股ETF僅有三檔滿月，近一月發行張數增額最少也有近2萬張，最高達到10萬張以上。穩坐冠軍的主動統一台股增長ETF（00981A）發行張數僅一月就飆升14.55萬張，其他兩檔包括主動群益台灣強棒ETF（00982A）、主動野村臺灣優選ETF（00980A），近一月發行張數分別增加4.3萬、1.85萬張。增幅方面，00981A發行張數月增幅也高達53.45%，盡顯霸主之風。而00982A、00980A月增幅則為13.17%及9.29%。

投資專家分析，主動統一台股增長ETF（00981A）上市後表現有目共睹，雖是滿月的主動式台股ETF中最晚掛牌，但展現後來居上的氣勢。00981A先是彎道超車主動群益台灣強棒（00982A），摘下主動式台股ETF規模王的桂冠，股價也快速成長，甚至一度與掛牌早近一月的主動野村臺灣優選（00980A）並列股王，主動式台股ETF戰場越發白熱化。

投資專家表示，川普關稅政策仍存在不確定性，大盤短線預計持續盤整。但台股企業基本面穩健，加上AI需求強勁帶動供應鏈營收有望上修，相關類股後市行情不淡。投資人可用主動式台股ETF介入，績效較有機會勝出大盤。若擔憂台股水位來到高檔，投資策略首選定期定額，以分散單筆投入的風險。

