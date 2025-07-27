140萬人挫咧等！跨國保險巨頭安聯人壽美國遇駭　急通報FBI介入

▲駭客入侵示意照。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／綜合報導

全球保險巨頭、德國保險集團安聯（Allianz）旗下的美國子公司安聯人壽（Allianz Life）近日證實，在一場網路攻擊事件中，駭客竊取了「多數」美國客戶、金融專業人士以及部分員工的個人資料。由於公司正從140萬名客戶中篩選受影響的人，資料被盜的保戶最快8月才會收到通知。

安聯人壽指出，該事件於7月16日發生，並於7月26日首次經由美國緬因州檢察總長的法律通報曝光，美國聯邦調查局（FBI）已介入調查。

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根據《BBC》報導，安聯在聲明中指出，此次資安事件涉及一個第三方雲端客戶關係管理（CRM）系統，駭客利用社交工程手法成功取得系統存取權限，並非法獲取大量可識別個人資料（PII）。受影響的對象包括安聯人壽的主要客戶群、合作的金融專業人士，以及部分內部員工。

《TechCrunch》引述安聯人壽發言人布雷特・溫伯格（Brett Weinberg）表示，該公司約有140萬名客戶，但尚未公布實際受影響人數。安聯強調，目前並無證據顯示其核心內部網路或保單管理系統遭到入侵，並已立即通報美國聯邦調查局（FBI），展開相關調查與應對。

截至目前為止，安聯人壽尚未收到來自駭客的聯繫或勒索要求，也未對外歸咎此次攻擊事件為特定駭客組織所為。不過，TechCrunch報導指出，近月來多家保險業者，包括補充醫療保險公司Aflac，也接連成為駭客攻擊目標。

Google的資安研究團隊早前指出，駭客集團Scattered Spider可能與這波針對保險業的攻擊有關，其慣用手法即為假冒技術人員進行社交工程，取得系統權限後入侵企業內部網路。

《路透社》亦指出，安聯人壽已依美國法律規定，向緬因州提交資料外洩通報，並預計將於8月1日前後開始通知受影響個人，提供協助與風險管理支援。

安聯集團目前在全球擁有超過1.25億名客戶。此次事件突顯保險業在數位轉型過程中面臨的資安風險，也再度引發市場對金融機構資料保護機制的關注。