年息1.775%！就學貸款周五開辦　台銀線上申請續借免收手續費

▲台灣銀行總行臨櫃資料照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

114學年度上學期就學貸款申辦作業將自今（114）年8月1日（周五）起開放，至9月30日止，台灣銀行並鼓勵續借學生線上申請，可以晶片金融卡或「手機簡訊OTP」核驗身分，借款人以電腦及手機即可完成，可免去現場排隊等候及填寫，並免收線上對保手續費。不過，首次申請或有特殊需求者，還是要臨櫃辦理，目前貸款利率1.775%。

為免借款人於銀行、戶政機關兩地奔波，台灣銀行與數位發展部之個人化資料自主運用(MyData)平台合作，可讓借款人線上申請全戶戶籍資料、中低收入戶證明等，詳情請至「台灣銀行就學貸款入口網」（網址：https://sloan.bot.com.tw）瀏覽或至各地營業單位洽詢。

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學生及連帶保證人均具有中華民國國籍，並有戶籍登記者。駐外公務員在國外出生之子女返國就學後尚未取得戶籍登記者，得先以居留證及中華民國護照申請。

學生並未享有全部公費及全部學雜費減免，且未獲得政府主辦之其他無息助學貸款者。但如享有部分公費、部分學雜費減免、助學金或補助，而其應繳學雜費等費用於檢除上開部分公費、部分減免金額、助學金及補助後仍有差額者，就該差額部分，亦可申請就學貸款。