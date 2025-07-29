00768B成交暴增403%　首次配息引大額申購

財經中心／綜合報導

隨著美債殖利率自高點回落，長天期美債ETF再度獲得市場青睞，其中復華20年美債（00768B）表現最為亮眼。根據CMoney統計，00768B近五日成交量較前一週暴增403.9%，在同類ETF中增幅居冠，明顯受惠於配息政策調整所帶動的買盤湧入。

00768B日前宣布將由原本「不分配收益」轉為「按季配息」，正式加入美債ETF現金流行列，首度配息評價日訂於7月31日，8月19日除息、9月12日發放配息。消息一出，成功點燃市場熱度，投資人積極提前卡位，搶搭「季季有息」的現金流列車，近五日(7/18-7/24)成交量較前一周暴增4倍，成長幅度遠勝元大20年美債（00679B）、國泰20年美債（00687B）等人氣美債ETF。亦有網友眼尖發現復華投信官方網站的申購買回清單中顯示7月25日有大額申購約47,500張，可能是法人或投資人對配息有預期而買進！

展望後市，儘管市場普遍預期聯準會將在7月會議按兵不動，仍有部分鴿派官員主張應提前降息，理由包括經濟成長放緩、就業市場轉弱，以及關稅帶來的通膨影響屬短期現象。根據路透社調查，近三分之二經濟學家預期今年將降息1至2次，利率期貨也反映市場預期今年將降兩次、明年再降兩次，顯示「降息不是不到，只是時候未到」，為債市前景增添想像空間。

法人指出，美國主權信用評等仍屬投資等級最高級距(AA+/Aa1)，在國際市場中被視為違約風險極低的主權債務國。對於欲布局穩定美元資產的投資人而言，長天期美債具備收益與防禦兼具的優勢，仍是現階段核心配置的首選之一。