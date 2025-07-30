攻守雙核心、策略金三角！富邦投信靈活迎戰市場變局　8／4強棒出擊

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

面對全球市場風雲詭譎，投資策略亟需更高靈活度。美國8月1日新一輪對等關稅正式上路，地緣政治風險持續升溫，通膨陰影仍未完全消散，投資人該如何避開風險、掌握機會？富邦投信宣布將於8月4日正式募集「富邦雙核心戰略多重資產基金」，該基金採風險監控機制，透過「企業獲利驅動」＋「地緣風險驅動」雙核心靈活調整資產部位，追求低波動與長期回報。

富邦投信表示，基金以「攻、守雙核心」為特色，如同棒球場上攻守兼備的戰術，既能積極把握機會，也能沉穩防禦。基金以職棒MVP精神為設計理念，打造「策略金三角」，同時兼顧Momentum（打擊率）、Volatility（防禦力）與Perfection（強戰略）。在打擊率上，鎖定高企業獲利驅動力標的；在防禦力上，配置成熟政府債提升防禦率；在戰略層面，納入黃金ETF與比特幣ETF等新世代資產，創造額外分散效果。

該基金擬任經理人陳臻怡指出，此次策略從單核心升級為雙核心，除傳統企業獲利成長資產外，加入環球債、黃金ETF及比特幣ETF，以應對全球動盪指標（G.T.S）監控下的地緣政治風險。近期美國眾院壓倒性通過三大加密貨幣法案，並推動退休金市場開放配置加密資產，帶動比特幣7月突破12萬美元高點，市場機構化需求持續升溫。

近期黃金與比特幣價格雙雙站上相對高位，投資人憂心短線漲幅過大、是否面臨回檔壓力。分析師指出，黃金今年以來走勢強勁，受地緣風險、美國財政赤字與各國央行增持儲備推動，雖短期震盪可能加劇，但其長期抗通膨、對抗貨幣貶值的避險屬性仍具支撐力。

比特幣因美歐監管趨於明確，吸引主權基金與退休基金緩升比例配置，逐步展現「數位黃金」特性，雖波動度高於傳統資產，但從長期資產配置角度，與傳統市場低相關，可在極端市場事件中提供額外保護。

陳臻怡強調，黃金與比特幣並非短線價差工具，而是投資組合中的戰略性資產，用以對抗極端市場事件與貨幣風險。「富邦雙核心戰略多重資產基金」將黃金ETF以及比特幣ETF納入適度比重，並由專業團隊動態調整，避免投資人自行追高殺低的風險。

該基金提供新台幣、人民幣與美元多幣別選擇，並設有月配息及累積型機制，兼顧現金流與資本增值需求；同時規劃前收型、後收型手續費方案，讓投資人依自身需求靈活選擇。

富邦投信表示，全球市場進入高變動時代，投資不再是單純追求報酬，而是如何在波動中兼顧成長與防禦。「富邦雙核心戰略多重資產基金」透過跨資產、跨市場的多元佈局，結合GTS全球動盪訊號偵測風險，讓投資人在市場劇烈震盪下，仍能穩健前行。

資料來源：Bloomberg、富邦投信整理；資料日期：2015.04~2025.05。註1：策略配置非本基金實際配置。指數報酬率僅供參考用途，其歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證，亦不代表基金之報酬率。註2：策略配置係指Bloomberg World Semiconductor Index*10%+Bloomberg US Treasury Index *7.5%+Bloomberg Global Treasury ex US Total Return Index*7.5%+Bloomberg Global Aggregate Corporate Index*10%+Gold United States Dollar Spot*12%+Bloomberg Bitcoin Index*3%+ICE BofA Fixed Rate Preferred Securities Index*10%+Solactive GPR Data & Infrastructure Real Estate Index*10%+Global X S&P 500 Covered Call ETF*10%+FTSE TWSE Taiwan Dividend Index*10%+USD Currency*10%。註3：傳統配置係指MSCI全球股票指數*40%+Bloomberg全球投資等級債券指數*60%。



