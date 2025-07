攻守雙核心、策略金三角！富邦投信靈活迎戰市場變局　8／4強棒出擊

▲台股示意圖。(圖/ETtoday新聞雲資料照)

記者巫彩蓮/台北報導

面對全球市場風雲詭譎,投資策略亟需更高靈活度。美國8月1日新一輪對等關稅正式上路,地緣政治風險持續升溫,通膨陰影仍未完全消散,投資人該如何避開風險、掌握機會?富邦投信宣布將於8月4日正式募集「富邦雙核心戰略多重資產基金」,該基金採風險監控機制,透過「企業獲利驅動」+「地緣風險驅動」雙核心靈活調整資產部位,追求低波動與長期回報。

富邦投信表示,基金以「攻、守雙核心」為特色,如同棒球場上攻守兼備的戰術,既能積極把握機會,也能沉穩防禦。基金以職棒MVP精神為設計理念,打造「策略金三角」,同時兼顧Momentum(打擊率)、Volatility(防禦力)與Perfection(強戰略)。在打擊率上,鎖定高企業獲利驅動力標的;在防禦力上,配置成熟政府債提升防禦率;在戰略層面,納入黃金ETF與比特幣ETF等新世代資產,創造額外分散效果。

該基金擬任經理人陳臻怡指出,此次策略從單核心升級為雙核心,除傳統企業獲利成長資產外,加入環球債、黃金ETF及比特幣ETF,以應對全球動盪指標(G.T.S)監控下的地緣政治風險。近期美國眾院壓倒性通過三大加密貨幣法案,並推動退休金市場開放配置加密資產,帶動比特幣7月突破12萬美元高點,市場機構化需求持續升溫。

近期黃金與比特幣價格雙雙站上相對高位,投資人憂心短線漲幅過大、是否面臨回檔壓力。分析師指出,黃金今年以來走勢強勁,受地緣風險、美國財政赤字與各國央行增持儲備推動,雖短期震盪可能加劇,但其長期抗通膨、對抗貨幣貶值的避險屬性仍具支撐力。

比特幣因美歐監管趨於明確,吸引主權基金與退休基金緩升比例配置,逐步展現「數位黃金」特性,雖波動度高於傳統資產,但從長期資產配置角度,與傳統市場低相關,可在極端市場事件中提供額外保護。

陳臻怡強調,黃金與比特幣並非短線價差工具,而是投資組合中的戰略性資產,用以對抗極端市場事件與貨幣風險。「富邦雙核心戰略多重資產基金」將黃金ETF以及比特幣ETF納入適度比重,並由專業團隊動態調整,避免投資人自行追高殺低的風險。

該基金提供新台幣、人民幣與美元多幣別選擇,並設有月配息及累積型機制,兼顧現金流與資本增值需求;同時規劃前收型、後收型手續費方案,讓投資人依自身需求靈活選擇。

富邦投信表示,全球市場進入高變動時代,投資不再是單純追求報酬,而是如何在波動中兼顧成長與防禦。「富邦雙核心戰略多重資產基金」透過跨資產、跨市場的多元佈局,結合GTS全球動盪訊號偵測風險,讓投資人在市場劇烈震盪下,仍能穩健前行。

資料來源:Bloomberg、富邦投信整理;資料日期:2015.04~2025.05。註1:策略配置非本基金實際配置。指數報酬率僅供參考用途,其歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證,亦不代表基金之報酬率。註2:策略配置係指Bloomberg World Semiconductor Index*10%+Bloomberg US Treasury Index *7.5%+Bloomberg Global Treasury ex US Total Return Index*7.5%+Bloomberg Global Aggregate Corporate Index*10%+Gold United States Dollar Spot*12%+Bloomberg Bitcoin Index*3%+ICE BofA Fixed Rate Preferred Securities Index*10%+Solactive GPR Data & Infrastructure Real Estate Index*10%+Global X S&P 500 Covered Call ETF*10%+FTSE TWSE Taiwan Dividend Index*10%+USD Currency*10%。註3:傳統配置係指MSCI全球股票指數*40%+Bloomberg全球投資等級債券指數*60%。